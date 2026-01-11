Войска НАТО в Украине: нардеп назвал два условия для размещения

Войска НАТО в Украине

Для появления иностранного военного контингента на территории Украины необходимо выполнение одного из двух условий, причем оба они напрямую зависят от решения Вашингтона.

Об этом заявил народный депутат Украины Егор Чернев в беседе с журналисткой Новости.LIVE Галиной Остаповец.

По словам парламентария, на сегодняшний день обсуждаются два основных сценария привлечения иностранных сил, а именно дипломатическое урегулирование и гарантии безопасности от США для союзников.

Первый вариант предполагает получение официального согласия России на присутствие миротворческого или военного контингента. Пока такой сценарий маловероятен, поскольку страна-агрессор не проявляет готовности к подобным договоренностям.

А второй путь — это готовность Соединенных Штатов выступить гарантом безопасности для тех европейских государств, которые отправят свои войска в Украину.

«Без таких гарантий наши партнеры не готовы к прямому противостоянию», сказал он.

Это фактически означает расширение «зонтика» безопасности, подобной 5-й статье Вашингтонского договора (коллективная оборона НАТО).

Без ясной уверенности в поддержке Вашингтона европейские партнеры не готовы к риску прямого вооруженного конфликта с РФ.

Именно формат гарантий безопасности, максимально приближенный к стандартам Альянса, сейчас является центральной темой переговоров Киева с западными партнерами, подчеркнул Чернев.

Напомним, ранее говорилось, что удар «Орешником» по Львову был сигналом не для Украины. Так считает украинский публицист и обозреватель Виталий Портников.

По мнению журналиста, если Кремль хочет принудить Украину к капитуляции холодом, то в ситуации с европейскими странами Россия хочет использовать страх как оружие.

«Это желание показать Европе, что у Путина есть оружие, от которого европейские страны защититься не смогут», — говорит Портников.