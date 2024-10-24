Союзные государства вряд ли отправят в Украину свой личный состав до завершения полномасштабной русско-украинской войны.

Об этом в эфире "24 канала" сказал эксречник Генштаба, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

Он отметил, что если процесс намеренно затягивается, то положительного решения по этому вопросу ожидать не приходится.

Ведь у Украины был опыт такого "сотрудничества". К полномасштабному вторжению РФ в рамках тренировочных миссий в Украину приезжали военные из Канады, Великобритании, Польши и т.д.

По словам Селезнева, бойцы западных стран принимали участие в совещательных и других миссиях, позволявших мониторить или обеспечивать подготовку украинского военного персонала. Однако они вряд ли вернутся в Украину во время Великой войны с РФ.

"Я сомневаюсь, что это произойдет до тех пор, пока не завершится полномасштабное российско-украинское противостояние. Да, было немало дискуссий о возможности задействования военнослужащих стран, входящих в Североатлантический Альянс, на второстепенных участках фронта. Чтобы мы могли освободить из этих участков фронта наши силы и средства направить туда, где они наиболее необходимы. Но не произошло тогда и вряд ли произойдет в перспективе", — сказал полковник.

Он также назвал союзников "слишком осмотрительными", а дискуссии и принятие соответствующих решений слишком медленными. Так что если процесс намеренно затягивается, считает эксперт, то надеяться на положительное решение этого вопроса не стоит.

Напомним, диктатор РБ Александр Лукашенко отрицал наличие военных из КНДР в войне против Украины. В то же время Китай впервые высказался о войсках Северной Кореи в России.

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