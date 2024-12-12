Войска НАТО в Украине: при каких условиях иностранных солдат отправят в страну

Из-за значительного продвижения окупантов на фронте, сложной ситуации с мобилизацией и вооружением украинского войска страны Запада рассматривают возможность отправки своих солдат в Украину.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту Владимиру Зеленскому разместить иностранные войска на территории страны до вступления в НАТО.

ТСН.ua собрал последние заявления политиков и дипломатов об отправке союзнических войск в Украину.

Франция и Великобритания обсуждают сценарий отправки войск

Недавно Франция и Британия рассматривали возможность непосредственного военного привлечения, однако детали пока неизвестны. В частности, сейчас между странами продолжаются дискуссии о сотрудничестве в области обороны. Основная цель обсуждений – создание основной группы союзников в Европе, которая будет ориентирована на поддержку Украины и обеспечение более широкой европейской безопасности.

Как сообщили источники издания Le Monde, сценарий отправки западных войск в Украину "окреп в последние недели", в частности после визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера во Францию 11 ноября.

Жан-Ноэль Барро, глава министерства иностранных дел Франции, в интервью BBC заявил, что Франция не исключает возможность отправки западных войск в Украину. Он подчеркнул, что у союзников не должно быть "красных линий" по помощи Украине, указывая на готовность рассмотреть разные формы поддержки.

В противоположность этому, посол Франции Гаэль Весьер заявил, что отправка войск в Украину возможна при двух условиях: официальный запрос от президента Зеленского и начало разрушения украинской обороны в результате продвижения оккупационных войск в Киев и другие ключевые точки.

Также дипломат подчеркнул, что это не означает готовности Парижа сейчас отправить свои войска. Однако, если будет необходимость, французы готовы этот вопрос обсуждать.

Однако обсуждения Франции и Британии по отправке войск в Украину не имели успешного результата для украинской стороны. Лондон не изменил свою позицию и не будет отправлять войска в Украину.

"Натовские" войска в Украине: кто против

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщала, что в случае прекращения огня между Украиной и Россией Германия может отправить своих военных для поддержания мира.

В контексте смены власти в США вопрос миротворческих сил становится актуальным. Предполагается, что Трамп может попытаться принудить Украину и Россию к переговорам, угрожая прекращением военной помощи Украине, но также может увеличить поддержку Киева в ответ на действия России.

Однако ряд стран не поддерживают идею направления войск НАТО на помощь Украине.

В частности, это Люксембург и Эстония. Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель отметил, что "войска на земле означают войну, поэтому об этом нужно помнить".

Президент Эстонии Алар Карис заявлял, что в настоящее время сама Украина "пока не видит необходимости" в отправлении западных войск в Украину. По мнению главы государства, отправка войск в Украину возможна после предварительного одобрения парламента.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает "немудрой" идею о введении войск НАТО в Украину.

"Я думаю, что было бы неразумно так поступить", – ответил Рютте на вопрос о возможности введения войск НАТО в Украину из-за того, что РФ получает солдат из Северной Кореи.

По его словам, Альянс не хочет получить полной конфронтации с РФ и стать непосредственной стороной конфликта.

Венгрия и Германия также отвергли идею отправки в Украину войск стран НАТО.

Гарантии безопасности для Украины

Лидеры Франции и Польши в четверг, 12 декабря, провели переговоры, главной темой которых стали гарантии безопасности Украины. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон поднял вопрос об отправке иностранных войск в Украину после заключения мирного соглашения.

Встреча премьер-министра Польши Дональда Туска с Макроном прошла в Варшаве. В этот же день состоялись встречи министров иностранных дел и финансов Франции, Польши и Германии в Варшаве и Берлине.

Перед этой встречей Камиль Гранд, бывший заместитель генерального секретаря НАТО, рассказал польскому изданию Rzeczpospolita, что суть французского предложения заключается в миротворческой миссии, которая гарантировала бы, что Кремль в будущем не нарушит возможное прекращение огня и установленную линию разграничения в Украине.

Эту идею Макрон выдвигал еще в феврале, однако не уточнял, на каких условиях это будет происходить.

Детальнее о замысле стало известно после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Париже. С подобной целью 27 ноября он созвал собравшихся в Харпсунде лидеров скандинавских и балтийских стран (NB8) и Польши.

Директор Центра исследований безопасности при Французском институте международных отношений Эли Тененбаум, работающий над проектом такой миссии, пояснил, что контингент может состоять из пяти бригад (около 40 тысяч солдат). Польша могла бы взять на себя командование одной из них.

В частности, эту информацию подтвердили изданию Politico дипломат ЕС и французский чиновник.

Новоизбранный президент Дональд Трамп предложил разместить европейские войска в Украине для контроля соблюдения режима прекращения огня, сообщает The Wall Street Journal. Как отмечает издание, новоизбранный президент заявил Макрону и Зеленскому, что хотел бы, чтобы европейские войска присутствовали в Украине.

Условие для отправки миротворческих сил в Украину

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что перед отправлением миротворческой миссии должен быть установлен мир в Украине.

"Прежде всего, нам нужен мир в Украине, чтобы потом иметь миротворческие силы", – отметила дипломант.

Каллас также повторила, что РФ может завершить развязанную ею войну против Украины, просто прекратив свою агрессию.

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Стоит отметить, что ранее Кая Каллас заявляла, что европейские солдаты могут быть привлечены для обеспечения прекращения огня в Украине, и такие страны как Франция и страны Балтии уже выражали готовность к этому.

Отправит ли Польша свои войска в Украину

Глава МИД Польши Радослав Сикорский, комментируя информацию СМИ о возможной европейской миротворческой миссии в Украине, сказал, что его страна хочет помогать с логистическими операциями, а не отправлять войска.

По словам главы польского внешнеполитического ведомства, "ничего, что касается Украины, не должно происходить без Украины и Европы". В частности, роль Польши заключается в помощи Украины в обеспечении логистики.

Перед визитом Макрона в Польшу спикер польского Сейма Шимон Головня заявил, что Польша допускает возможность участия польских войск в миротворческой миссии в Украине под эгидой НАТО. Однако есть условие: прежде всего страна должна защищать свои интересы.

"С польской точки зрения, и мы об этом не раз говорили, наше участие в различных видах военных действий в Украине может происходить только под эгидой НАТО и в структурах НАТО. Есть много вещей, которые может комментировать только Украина, потому что это ее субъектность, ее независимость. Однако, я повторяю, если рассматривать любое участие Польши, на мой взгляд, на этом этапе нет другой формулы, кроме НАТО», – высказался польский политик.

Впоследствии стало известно, что Польша отрицает возможность отправки союзнических войск в Украину. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск. во время совместного брифинга с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Хочу также отрицать спекуляции на тему возможного присутствия войск той или иной страны в Украине после достижения перемирия, прекращения огня или достижения мира", — подчеркнул он.

По его словам, подобные решения польские власти будут принимать только в Варшаве. В частности, отправка войск в Украину не планируется.

Готова ли Украина принять иностранные войска

В ходе переговоров с лидером немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем в Киеве Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова рассмотреть предложение президента Франции Эммануэля Макрона о размещении иностранных войск на территории Украины до вступления в НАТО.

Зеленский напомнил, что в Париже во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом спрашивал у них, какие Украина будет иметь гарантии безопасности, пока не вступит в НАТО.

"Если будет пауза, пока Украины нет в НАТО, и даже если бы у нас было приглашение, а мы не были бы в НАТО, и будет пауза, то кто нам гарантирует какую-нибудь безопасность? Мы можем подумать и поработать над позицией Эмманюэля. Он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на территории Украины, которые гарантировали бы нам безопасность, пока Украина не в НАТО. четкое понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО.

Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина прокомментировала готовность Киева принимать иностранные войска. На вопрос журналиста Politico на этот счет она ответила, что: "Украина готова говорить обо всем, что работает".

Напомним, ранее ТСН. ua писал, что членство в НАТО – едва ли не важнейшая гарантия безопасности для Украины, ведь тогда у РФ не будет аргументов военных действий на украинских землях.

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