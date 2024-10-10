В Украине погибли более шести офицеров из Северной Кореи.

Северная Корея развернула свои войска вместе с русскими в Украине. В частности, пивокорейцы могут помогать с запуском ракет KN-23.

Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, северокорейские военные инженеры, вероятно, помогают России наносить удары по Украине баллистическими ракетами.

"Десятки северокорейцев находятся по российской линии фронта в командах, которые "поддерживают пусковые установки для ракет КN-23", — говорится в сообщении.

Накануне в Южной Корее заявили, что КНДР может отправить своих военных в Украину в поддержку Российской Федерации.

В то время как ранее СМИ сообщали о том, что возле Донецка в результате ракетного удара 3 октября погибли более 20 военных, среди которых — шесть офицеров из Северной Кореи.

" Присоединение к войне против Украины дает Северной Корее возможность опробовать оружие, получить боевой опыт для своих войск и укрепить свои позиции в качестве мощного международного союзника", — пишет The Guardian.

Напомним, на днях издание Kyiv Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что под Донецком ликвидировали шестерых офицеров из Северной Кореи. В Кремле это отрицают.

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