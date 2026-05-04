Войска США могут оказаться ближе к Украине: куда их перебросят

Армия США / © Associated Press

Польша ведет переговоры с Пентагоном об увеличении американского военного присутствия на своей территории и на восточном фланге НАТО. Это может стать частью более широкого пересмотра размещения войск США в Европе на фоне возможного сокращения американского контингента в Германии.

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в эфире RMF24.

«Мы ведем переговоры с Пентагоном об увеличении американского военного присутствия в Польше. Это единственное, что я могу подтвердить. Решение о судьбе американских войск – это решение США», – сказал он.

Залевский не стал прямо отвечать, могут ли в Польшу перебросить тех военных, которых США могут вывести из Германии.

«Я не хочу сейчас подтверждать или опровергать это. Мы должны дождаться решения Пентагона», - отметил чиновник.

По его словам, Варшава хочет усилить американские возможности в Польше и на восточном фланге НАТО в целом. Он добавил, что такой подход находит понимание в Пентагоне.

Залевский также заявил, что будущее присутствия США в Европе будет зависеть от того, будут ли европейские страны реально увеличивать оборонные расходы.

Вывод войск США из Германии

Напомним, 30 апреля президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что его администрация рассматривает возможность сокращения американского военного присутствия в Германии.

После этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что возможный вывод более 5 тысяч американских военных не является новым вопросом и уже обсуждался ранее.

По словам Мерца, речь идет о контингенте, который был размещен в Германии на временной основе еще при администрации Джо Байдена. Именно поэтому, подчеркнул канцлер, возможное сокращение этого присутствия не стало неожиданностью.

Также сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность вывода американского военного контингента из Италии и Испании из-за их позиции относительно конфликта вокруг Ирана.

