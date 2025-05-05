Войска США в Мексике: Трамп сделал предложение, шокировавшее президентку Шейнбаум

Клаудия Шейнбаум / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп рассказал о желании направить американские войска в Мексику, чтобы помочь воспрепятствовать незаконной торговле наркотиками. Однако его мексиканская коллега Клаудия Шейнбаум отвергла предложение.

Об этом сообщает Associated Press.

Американский лидер в беседе с журналистами на борту Air Force One раскритиковал такое решение со стороны президента Мексики, заявив, что она якобы боится картелей в своей стране.

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Нынешние комментарии Трампа прозвучали через день после того, как Шейнбаум подтвердила, что президент США оказывал давление на нее во время телефонного разговора в апреле, уговаривая, чтобы она согласилась на большую роль американских военных в борьбе с наркокартелями в Мексике.

Сейчас в разговоре с представителями СМИ Трамп подтвердил, что он предложил отправить войска в Мексику, и критически высказались в адрес Шейнбаума из-за отказа одобрить такую идею.

«Ну, она так боится картелей, что не может идти, так что вы знаете, что это причина. И я думаю, что она милая женщина. Президент Мексики милая женщина, но она так боится картелей, что даже не может четко думать», — сказал он.

Усиление присутствия войск США вдоль границы с Мексикой

Западные СМИ обращают внимание, что военное присутствие США вдоль южной границы с Мексикой неуклонно увеличивалось в последние месяцы после приказа Трампа в январе увеличить роль армии в сдерживании потока мигрантов.

Так, ранее Северное командование США направило войска и оборудование к границе, увеличило количество пилотируемых наблюдательных полетов для мониторинга торговли фентанилом вдоль границы и «стремилось расширить полномочия спецназа США для тесного сотрудничества с мексиканскими силами, проводящими операции против картелей», пишет AP.

Отказ президентки Мексики

Между тем Шейнбаум заявила о том, что действующие в Мексике войска США зашли «слишком далеко».

«Он сказал: „Как мы можем помочь вам в борьбе с торговлей наркотиками? Я предлагаю, чтобы военные Соединенных Штатов прибыли и помогли вам“. И знаете, что я ему ответила? „Нет, президент Трамп. Суверенитет не продается. Суверенитет любят и защищают“, — рассказала Шейнбаум в субботу.

Она добавила, что сказала Трампу, что их две страны «могут работать вместе, но вы на своей территории, а мы на своей».