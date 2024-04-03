Войска США в Украине: Энтони Блинкен сделал заявление

Войск Соединенных Штатов Америки в Украине не будет – это не в их интересах. В то же время вопрос возможной отправки солдат отдельных западных стран должен решаться на уровне их правительств и НАТО.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью французским каналам LCI/TF1.

Он подчеркнул: "четкая" политика американского президента Джо Байдена состоит в том, что войск его страны в Украине не будет.

"Для нас это приведет к прямому конфликту с Россией, которого мы хотим избежать. Это не в наших интересах и не в интересах союзников", — подчеркнул Блинкен.

По поводу вероятности появления в Украине военных Франции, Польши, Финляндии или других стран, Блинкен сказал: "каждый должен принимать решения на национальном уровне, а также на уровне Альянса".

По его словам, одновременно партнеры нуждаются в поддержке Украины в этом году и в будущем.

Напомним, президент США Джо Байден в своем обращении к Конгрессу заявил, что американских солдат нет на войне в Украине. Что больше — Киев не просит об этом, но очень нуждается в помощи в вооружении. В Пентагоне также подчеркнули, что не будут вводить свои войска в Украину.

Испанское издание El Pais со ссылкой на собственные источники сообщило, что военные НАТО уже находятся в Украине. Они контролируют выделенное ВСУ вооружение, а также проведение разведывательных операций и обучение.

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