Воюют ли украинцы в Секторе Газа: в МИД дали разъяснение

Арабские СМИ распространили информацию о том, что в составе ЦАХАЛ вроде бы воюют граждане Украины.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отрицает участие украинских граждан в боевых действиях в Секторе Газа. Ранее арабские СМИ распространили информацию о бойцах Армии обороны Израиля, говорящих на русском языке, назвав их украинцами.

Опровержение этой информации Николенко опубликовал в соцсети X, добавив к своему сообщению фейковую новость катарского телеканала Al Araby.

По его словам, Украина не отправляла своих военных ни в Сектор Газа, ни в другой регион мира.

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"Украинская армия защищает свою территорию от российской агрессии. Возможно, Al Araby TV говорит о гражданах Израиля украинского или славянского происхождения, но они не имеют отношения к украинскому государству”, – пояснил Олег Николенко.

При этом дипломат подчеркнул, что Украина надеется на скорый мир на Ближнем Востоке.

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В приобщенном к сообщению видео телеканала Al Araby говорится о якобы украинцах в рядах ЦАХАЛа, доказательством чего катарские телевизионщики почему-то считают, что бойцы израильской армии общаются на русском языке.

Напомним, на итоговой пресс-конференции украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что планировал поездку на Ближний Восток сразу после нападения ХАМАСа на Израиль.

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