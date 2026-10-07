ВОЗ бьет тревогу: Россия скрывает данные о возможной смерти от чумы

Россия скрывает данные о возможной смерти от чумы / © Associated Press

Реклама

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус призвал Россию обеспечить полную прозрачность относительно возможной гибели лаборантки в Сибири от легочной чумы. Однако в России уже почти неделю скрывают любую информацию.

Об этом пишет Stern.

Реклама

У Путина лихорадочно путаются в версиях о чуме: ВОЗ бьет тревогу

«Своевременный, полный и прозрачный обмен информацией в рамках Международных медико-санитарных правил крайне необходим, чтобы прояснить противоречивые сообщения и обеспечить точную оценку потенциальных рисков для общественного здоровья», — отметил Тедрос во вторник в соцсети X.

Реклама

Кроме всего, ВОЗ направила запрос в РФ, в котором Россия сообщила, что в последнее время в Иркутской области не было зарегистрировано ни одного случая чумы, о проведении эпидемиологического расследования, принятии профилактических и контрольных мер.

Ранее в ВОЗ оценили уровень угрозы распространения чумы в Иркутске как умеренно низкий, опираясь на имеющуюся на тот момент информацию. Представитель организации Кристиан Линдмайер на брифинге в Женеве подчеркнул, что в целом для России этот риск остается низким, а для остальных стран Европы очень низким.

Поводом для беспокойства стали публикации в российских источниках, где сообщалось о смерти 28-летней работницы Иркутского противочумного научно-исследовательского института. По предварительным данным, девушка могла заразиться непосредственно на рабочем месте из-за разбитой лабораторной пробирки.

В то же время в Роспотребнадзоре продолжают опровергать информацию о распространении чумы и госпитализации людей. К призывам раскрыть реальное положение дел присоединилась и администрация США. Президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме сообщил о намерении лично обсудить эту тему с Владимиром Путиным.

Реклама

«Да, телефонный разговор запланирован», — ответил Трамп на вопрос, имел ли он уже контакт с российским диктатором по поводу ситуации с чумой.

Как сообщает The Wall Street Journal, Госдепартамент США уже направил Кремлю конфиденциальную дипломатическую ноту — демарш. В документе Вашингтон предостерег Москву, что сокрытие деталей биологического инцидента является прямым нарушением ее международных обязательств в сфере здравоохранения.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио также подчеркнул, что именно на Москве лежит обязанность «делиться большим количеством информации с миром», добавив, что американская сторона «очень внимательно» следит за ходом событий.

Что говорят ученые о риске вспышки чумы из-за россиян

Ученые сообщают, что, несмотря на опровержение российскими чиновниками и Роспотребнадзором случаев чумы и госпитализации людей, пока никаких независимых подтверждений относительно чумы как причины смерти или факта лабораторной аварии в открытом доступе нет. Об этом пишет Science Alert.

Реклама

По словам профессора Лондонской школы гигиены и тропической медицины Брендана Урена, чума — это стремительная и смертельная инфекция, способная убить человека за 24 часа. И хотя ВОЗ отмечает эффективность антибиотиков на ранних стадиях, ученый предостерегает, что после развития болезни терапия может оказаться запоздалой.

Доцент вирусной иммунологии Бирмингемского университета Зания Стаматаки объясняет, что в лабораториях высокого уровня защиты повреждение емкости — это не обязательно заражение. Работа с живыми патогенами происходит внутри боксов биологической безопасности, где воздух отводится от оператора и фильтруется. Даже при повреждении пробирки в боксе этот барьер должен отсекать инфекционные аэрозоли.

Кроме того, образцы перемещают в герметичных контейнерах, поэтому содержание поврежденной пробирки обычно остается внутри дополнительной оболочки. Сами же боксы расположены в изолированной комнате с негативным давлением, а тренинги, четкие инструкции и защитная одежда создают дополнительные уровни безопасности.

По ее словам, если лабораторные заражения и случаются, для этого должен отказать сразу ряд систем защиты. Теперь следователям придется определить, где произошел инцидент, что было в контейнере, был ли материал инфекционным, и могло ли событие привести к образованию частиц, которые можно вдохнуть, а также данные о том, как работали вентиляция, техника и соблюдение условий безопасности.

Кроме того, ученая призывает взять данные с самой погибшей женщины — выделенный организм необходимо секвенировать и сравнить со штаммами лаборатории.

Вопрос вентиляции для российских лабораторий является болезненным, поскольку в 1979 году в Свердловске была вспышка сибирской язвы. Исследование 1994 года в журнале Science показало, что жертвы оказались в узкой зоне по ветру от военного микробиологического объекта, что подтвердило утечку спор воздухом. Публикация в mBio за 2016 год описывает повреждение воздушных фильтров во время обслуживания.

По словам Стаматаки, негативные тесты контактов не могут установить окончательный диагноз умершей.

Россияне скрывают информацию о чуме как случай катастрофы на ЧАЭС

Напомним, информация о возможной угрозе вспышки легочной чумы в России появилась после того, как в сибирском научно-исследовательском институте скончалась 28-летняя исследовательница Дарья Шипилова. Российские службы здравоохранения отрицают факт заражения на рабочем месте и утверждают, что учёная умерла от пневмонии «неизвестного» происхождения.

Экс-офицер ЦРУ Дэн Гоффман сравнил реакцию Кремля с советской практикой замалчивания Чернобыльской катастрофы 1986 года и войны в Афганистане, а также с действиями Китая во время пандемии COVID-19.

По его мнению, официальным заявлениям РФ верить не стоит, а единственным источником правды о таких биологических инцидентах является разведка.

Новости партнеров

Новости партнеров