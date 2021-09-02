ВОЗ добавила новый штамм коронавируса "Мю" в список потенциально опасных

Всего организация мониторит 5 мутаций COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения добавила новый штамм коронавируса в список потенциально опасных.

Также читайте Число жертв коронавируса в мире превысило 4,5 миллиона человек

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 2 сентября.

Мутация, которую назвали "Мю", возникла в Колумбии, и по предварительным оценкам может оказаться устойчивой к нынешним вакцинам. На данный момент "Мю" распространена только в Колумбии и Эквадоре.

Всего ВОЗ мониторит 5 мутаций COVID-19. Самым опасным считается штамм "Дельта", его обнаружили в прошлом году в Индии и сейчас он самый распространенный в мире, его зафиксировали в 170 странах.

Новости мира: ВОЗ добавила новый штамм коронавируса в список потенциально опасных

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку