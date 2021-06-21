ВОЗ фиксирует спад коронавируса во всем мире: но все еще ежеминутно от COVID-19 умирает 6 человек

Количество новых зарегистрированных случаев снижается уже 8 недель.
Количество инфицированных коронавирусом начинает снижаться во всем мире.
Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.
По данным ВОЗ, тенденция снижения COVID-19 относится и смертности от коронавируса. Однако количество новых случаев и смертей все еще остается высокой.
"Во всем мире количество новых зарегистрированных случаев COVID-19 снижается уже 8 недель подряд, а количество смертей снижается седьмую неделю подряд. Это хорошая новость, но количество новых случаев инфицирования и смертности во всем мире остается высокой", — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
Он добавил, что пока в мире каждую минуту от коронавируса умирает 6 человек — это большая цифра.
"На прошлой неделе было зарегистрировано более 2,5 миллионов случаев COVID-19 и почти 64 000 смертей. Это 250 случаев и 6 смертей каждую минуту, о которых мы знаем", — сказал глава ВОЗ.
Напомним, что в Украине по состоянию на утро 21 июня зафиксировано 323 случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 скончались 16 человек, еще 677 выздоровели.