ВОЗ фиксирует спад коронавируса во всем мире: но все еще ежеминутно от COVID-19 умирает 6 человек

Количество новых зарегистрированных случаев снижается уже 8 недель.

Количество инфицированных коронавирусом начинает снижаться во всем мире.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

По данным ВОЗ, тенденция снижения COVID-19 относится и смертности от коронавируса. Однако количество новых случаев и смертей все еще остается высокой.

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"Во всем мире количество новых зарегистрированных случаев COVID-19 снижается уже 8 недель подряд, а количество смертей снижается седьмую неделю подряд. Это хорошая новость, но количество новых случаев инфицирования и смертности во всем мире остается высокой", — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Он добавил, что пока в мире каждую минуту от коронавируса умирает 6 человек — это большая цифра.

"На прошлой неделе было зарегистрировано более 2,5 миллионов случаев COVID-19 и почти 64 000 смертей. Это 250 случаев и 6 смертей каждую минуту, о которых мы знаем", — сказал глава ВОЗ.

Напомним, что в Украине по состоянию на утро 21 июня зафиксировано 323 случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 скончались 16 человек, еще 677 выздоровели.

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