ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают вводить в школах тестирование на COVID-19 и не отправлять учеников на "дистанционку"

В ВОЗ считают, что перевод учеников на "дистанционку" должно рассматриваться только как крайняя мера в борьбе с распространением коронавируса.
Начать вести тестирование на выявление коронавируса в школах считают нужным представители ВОЗ, ЮНЕСКО и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Специалисты отмечают необходимость не доводить ситуацию до перевода учащихся на отдаленное обучение.
Об этом говорится в совместном заявлении организаций, об этом идет речь а сайте ВОЗ.
В заявлении отмечается, что закрытие школ во время пандемии, "пагубно влияет на образование, социальное и психологическое благополучие наших детей и молодежи". Поэтому специалисты отмечают, что нельзя допустить того, чтобы "пандемия лишала детей возможности получать образование и развиваться".
"Летние месяцы открывают перед властями стран хорошую возможность подготовить правильные меры, которые помогут снизить уровень заражения и избежать закрытия школ... Распространение новых вариантов вместе с наличием в школах ряда непривитых людей означает, что нельзя терять времени. Пришло время действовать сейчас, мы не можем позволить пандемии лишить детей их образования и развития", — говорится в совместном заявлении регионального директора ВОЗ Ханса Клюге.
Кроме того, отмечается, что закрытие школ должно рассматриваться только как крайняя мера, когда происходит всплеск заражений, с которым можно справиться другими методами. В связи с этим в структурах ООН видят необходимость оперативно выявлять случаи заражения в школах.
Для того, чтобы не закрывать школы во время пандемии COVID-19, эксперты рекомендуют:
- Использовать ПЦР или экспрес-тесты на антигены в школах;
- Проводить исследования, которые оценивают эффективность мероприятий по снижению риска инфекционного контроля;
- Обеспечить защиту результатов образования, психического и социального благополучия;
- Обращать особое внимание на детей, живущих в уязвимых условиях;
- Привлекать детей во все процессы принятия решений.
Как сообщалось, в Европе за неделю показатель заболеваемости COVID-19 вырос на 10% после двух месяцев спада. Во Всемирной организации здравоохранения предупреждают о риске новой волны коронавируса.