ВОЗ обвинила богатые страны в "продлении пандемии" из-за накопления COVID-вакцин

Неспособность государств справедливо распределять ресурсы подпитывает вспышку коронавируса во всем мире, уверена ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения осудила богатые страны за накопление вакцин от COVID-19, а также средств лечения и защитного оборудования, заявив, что такие действия "продлевают пандемию".

Об этом со ссылкой на обращение руководительницы подразделения ВОЗ по новым болезням Марии Ван Керхове сообщает CNBC.

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По убеждению эксперта, неспособность государств справедливо распределять соответствующие ресурсы подпитывает вспышку заболевания во всем мире.

"Это не просто несправедливо, это не просто аморально, это продлевает пандемию", — высказалась Ван Керхове, добавив, что "это приводит к гибели людей".

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призывал к "временному мораторию" на ревакцинацию во всем мире, поскольку страны с низким уровнем дохода привили "едва ли 2%" своего населения, а 75% всех введенных в мире COVID-вакцин приходятся на всего 10 стран.

"Несправедливость в распределении вакцин — позор для всего человечества, и если мы не будем бороться с ним вместе, мы продолжим острую стадию этой пандемии на годы, хотя она может закончиться за считанные месяцы", — указывал Гебрейесус.

В США, где полностью иммунизированы 53% населения, вакцинацию уже сделали более 1,3 миллиона человек. По данным Организации Объединенных Наций, Европейский Союз полностью вакцинировал 57% своего населения и вводит бустерные дозы во Франции и Великобритании.

Для сравнения, в Африке полностью вакцинированы всего 3% населения, а 26 стран континента распространили менее половины своих вакцин. С учетом нынешних темпов вакцинации, почти 80% африканских стран к концу месяца не смогут вакцинировать даже 10% населения.

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