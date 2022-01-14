ВОЗ одобрила еще два COVID-препарата, а Канье Уэст избил фаната. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Всемирная организация здравоохранения одобрила два новых препарата для лечения COVID-19 "Барицитиниб" и "Сотровимаб". Читать дальше –>
- Рэпер Ye, ранее известный как Канье Уэст, находится под следствием полиции Лос-Анджелеса по обвинению в избиении фаната, попросившего у звезды автограф. Читать дальше –>
- Бедные страны в прошлом месяце отказались от более чем 100 миллионов доз вакцин против COVID-19, предоставленных им в рамках глобальной программы COVAX. Читать дальше –>
- В Германии на новый штамм COVID-19 "Омикрон" приходится 73,3% всех случаев заболевания коронавирусом. Читать дальше –>
- В Китае отец пожертвовал органы своей девятилетней дочери, умершей от травмы, полученной в результате несчастного случая в школе. Читать дальше –>