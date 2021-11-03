ВОЗ одобрила новую вакцину против COVID-19: что известно о препарате

Исследования показали эффективность Covaxin на уровне 78%.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного использования индийскую вакцину против коронавируса Covaxin от компании Bharat Biotech. Это уже восьмой препарат, который разрешили использовать для прививки населения.

Об этом ВОЗ сообщили на странице Twitter.

Техническая консультативная группа, созванная ВОЗ, определила, что вакцина Covaxin отвечает стандартам ВОЗ по защите от COVID19. По выводам экспертов, индийская вакцина безопасна для использования, но не для всех групп населения. В ВОЗ признают, что пока недостаточно данных для оценки эффективности и безопасности этой вакцины для беременных. С стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE) рекомендует использовать эту вакцину в двух дозах с интервалом между приемами в четыре недели для всех возрастов от 18 лет, исключения составляют беременные женщины. Исследования показали эффективность Covaxin на уровне 78%. Ученые утверждают, что препарат подходит для стран с низким и средним уровнем дохода из-за легкости хранения. Отметим, что ВОЗ уже одобрила вакцины:

Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield, Джонсон и Джонсон, Sinopharm, Коронаваль.

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