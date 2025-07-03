ВОЗ предлагает поднять цены на три группы вредных продуктов

Всемирная организация здравоохранения / © Getty Images

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призывают к повышению цен на три группы продуктов, которые считаются вредными для здоровья. Речь идет о табаке, алкоголе и сладких напитках.

Об этом говорится в сообщении на сайте ВОЗ.

Организация инициировала кампанию «3 до 35», которая предусматривает повышение цены на упомянутые продукты минимум на 50% до 2035 года путем повышения налогов. Эти деньги предлагается реинвестировать в здравоохранение, образование и социальную защиту.

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Табак, алкоголь и сладкие напитки называют основными факторами, способствующими развитию неинфекционных заболеваний, в частности болезней сердца, рака и диабета, и становятся причиной более 75% всех смертей в мире.

«Только табак ежегодно вызывает более 7 миллионов смертей», — утверждают в ВОЗ.

В организации подсчитали, что повышением цены на эти три категории продуктов на 50% можно будет предотвратить 50 миллионов преждевременных смертей в течение следующих 50 лет.

Повышение цен, по расчетам ВОЗ, позволит сгенерировать до 3,7 триллиона долларов новых доходов в мире в течение пяти лет, или в среднем 740 миллиардов долларов в год, что эквивалентно 0,75% мирового ВВП.

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Напомним, ранее ВОЗ ввела новые критерии возраста, по которым люди до 45 лет считаются молодыми.