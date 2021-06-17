ВОЗ предупредила человечество о опасном штамме COVID-19, который может навредить иммунной системе

Новый штамм коронавируса "лямбда" обнаружили в 29 странах.

В Южной Америке обнаружили новый штамм коронавируса, который уже получил название "лямбда". Всемирная организация здравоохранения начала исследовать эту мутацию, поскольку она может иметь большую угрозу для иммунной системы человека.

Об этом пишет ВВС.

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Как отмечается, лямбда "обнаружили впервые в Перу в августе 2020 года. Тогда его признали "вариантом, который вызывает интерес" в связи с его "повышенной распространенностью" в Южной Америке. Известно, что 81% всех случаев COVID-19, обнаруженных в стране с апреля 2021 года, был вызван именно этим штаммом. в Аргентине и Чили эта доля составляет около одной трети.

Как отметили в ВОЗ, штамм Lambda содержит мутации, которые могут повысить заразность вируса или усилить его устойчивость к антителам. Эксперты не исключают, что этот штамм может угрожать иммунной системе.

Однако, как заявили в ВОЗ, данных о новом штамме пока недостаточно. Для более полного понимания штамма Lambda нужны дополнительные исследования. В целом "лямбда" обнаружен уже в 29 странах, но наиболее распространен в Южной Америке.

Между тем в ВОЗ предупредили, что впервые обнаружен в Индии штамм COVID-19 "Delta" распространяется уже в 80 странах и продолжает мутировать. Как сообщалось, вспышки "Delta" подтверждены уже в Китае, США, Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона. Согласно исследованиям ученых, новый штамм передается быстрее предшественников, а также тяжелее переносится.

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