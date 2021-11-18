ВОЗ предупредила о "суровой зиме" в Европе на фоне увеличения COVID-смертности в регионе

ВОЗ предупредила о "суровой зиме" в Европе на фоне увеличения COVID-смертности в регионе

Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения далека от завершения.

Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, вызванная пандемией COVID-19, пока "далека от завершения", поэтому Европу ждет "суровая зима".

Соответствующее предупреждение в четверг, 18 ноября, озвучил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге, сообщает BBC.

Эксперт отметил, что хотя вакцины, безусловно, "изменили правила игры", многие люди остаются непривитыми, в связи с чем в европейском регионе есть очаги, в которых "вирус продолжает распространяться и вызывать нагрузку на местные и национальные системы здравоохранения".

Также читайте Коктейль из антител AstraZeneca защищает от коронавируса на 83%: исследование

"Нынешний рост случаев заболевания в большинстве стран региона, вызванный сочетанием недостаточного охвата вакцинацией, ослаблением профилактических мер и распространением более заразного варианта "Дельта", показывает, что впереди нас ждет суровая зима", — заявил Клюге.

Как сообщалось, Европа остается единственным регионом в мире, в котором наблюдается увеличение количества COVID-смертей. Так, за последнюю неделю смертность от коронавируса в европейском регионе выросла на 5%.

Читайте также:

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.