ВОЗ предупредила о "суровой зиме" в Европе на фоне увеличения COVID-смертности в регионе

Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения далека от завершения.
Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, вызванная пандемией COVID-19, пока "далека от завершения", поэтому Европу ждет "суровая зима".
Соответствующее предупреждение в четверг, 18 ноября, озвучил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге, сообщает BBC.
Эксперт отметил, что хотя вакцины, безусловно, "изменили правила игры", многие люди остаются непривитыми, в связи с чем в европейском регионе есть очаги, в которых "вирус продолжает распространяться и вызывать нагрузку на местные и национальные системы здравоохранения".
"Нынешний рост случаев заболевания в большинстве стран региона, вызванный сочетанием недостаточного охвата вакцинацией, ослаблением профилактических мер и распространением более заразного варианта "Дельта", показывает, что впереди нас ждет суровая зима", — заявил Клюге.
Как сообщалось, Европа остается единственным регионом в мире, в котором наблюдается увеличение количества COVID-смертей. Так, за последнюю неделю смертность от коронавируса в европейском регионе выросла на 5%.
Читайте также:
- ВОЗ заявила, что COVID-смертность в Европе за неделю выросла на 5%
- В Германии обновили рекорд по COVID-заболеваемости. Глава Института Роберта Коха предупреждает о "действительно ужасном Рождестве".
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.