ВОЗ предупредила об опасности "Омикрона" и заявила о риске появления новых COVID-штаммов

ВОЗ предупредила об опасности "Омикрона" и заявила о риске появления новых COVID-штаммов

Глава ВОЗ считает "Омикрон" опасным. По его словам, "рассказ о том, что это легкое заболевание, вводит в заблуждение".

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус во вторник, 18 января, предупредил мировых лидеров, что пандемия COVID-19 "отнюдь не завершена".

Соответствующее заявление он озвучил во время брифинга в Женеве, сообщает BBC.

По словам главы ВОЗ, на фоне распространения нового штамма коронавируса "Омикрон" в течение недели в мире зарегистрировали более 18 миллионов новых больных.

И хотя в среднем этот вариант COVID-19 может оказаться менее тяжелым, подчеркнул Гебреисус, "рассказ о том, что это легкое заболевание, вводит в заблуждение".

"Не ошибайтесь, "Омикрон" приводит к госпитализации и смерти, даже менее тяжелые случаи наполняют медучреждения, — подчеркнул он и обратился к мировым лидерам: — С невероятным глобальным ростом "Омикрона" могут появиться новые варианты, поэтому отслеживание и оценка остаются критично важными".

Глава ВОЗ выразил особую обеспокоенность по поводу "многих стран с низким уровнем вакцинации". Гебреисус заметил, что "люди гораздо больше подвержены риску тяжелых заболеваний и смерти, если они не вакцинированы".

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Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майк Райан также указал, что повышенная трансмиссивность "Омикрона", вероятно, приведет к увеличению количества госпитализаций и смертей, особенно в странах, где вакцинировано меньше людей.

"Экспоненциальный рост случаев, вне зависимости от тяжести отдельных вариантов, приводит к неизбежному увеличению госпитализаций и смертей", — пояснил эксперт.

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