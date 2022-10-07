ВОЗ предупредила об опасности сиропов от кашля, от которых в Гамбии скончались десятки детей

Всемирная организация здравоохранения опубликовала предупреждения относительно четырех сиропов от кашля и простуды индийского производства. Их применение связывают с острыми поражениями почек и смертью 66 детей в африканской стране Гамбии.

Об этом в четверг, 6 октября, сообщило британское издание The Guardian со ссылкой на заявление главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса.

В ВОЗ уточнили, что препараты изготовила индийская компания Maiden Pharmaceuticals, не предоставившая гарантий по их безопасности. Речь идет о пероральном растворе прометазина, детском сиропе от кашля Kofexmalin, детском сиропе от кашля Makoff и сиропе от простуды Magrip N.

На сегодняшний день производитель не предоставил ВОЗ гарантий безопасности и качества этих продуктов, а лабораторный анализ образцов подтверждает, что они содержат недопустимые количества диэтиленгликоля и этиленгликоля. Эти вещества токсичны для людей и могут быть смертельными.

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Токсический эффект может сопровождаться болью в животе, рвотой, диареей, невозможностью мочеиспускания, головными болями, изменением психического состояния и острым поражением почек, которое может привести к смерти.

Информация, полученная ВОЗ от Индийской центральной организации стандартного контроля за лекарствами, свидетельствует о том, что производитель поставлял упомянутые препараты только в Гамбию, но, как говорится в заявлении, "возможно, они были распространены через неофициальные рынки в другие страны или регионы".

Тедрос Аданом Гебреис призвал к осторожности, обратившись ко всем странам с просьбой работать над “обнаружением и извлечением этих препаратов из обращения, чтобы предотвратить дальнейший вред пациентам”.

О ситуации стало известно после того, как в конце июля медицинские органы в Гамбии обнаружили увеличение случаев острого поражения почек среди детей до пяти лет. С тех пор правительство страны приостановило использование всех сиропов с парацетамолом и призвало людей использовать вместо них таблетки.

Напомним, недавно в ВОЗ заявили, что в мире вскоре завершится пандемия коронавируса, для этого сложилась наиболее благоприятная ситуация.

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