ВОЗ приостановила сертификацию российской вакцины "Спутник V": обнаружили нарушение правил

От производителя в частности требуют предоставить информацию о безопасности и эффективности вакцины.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила процесс сертификации российской вакцины от коронавируса "Спутник V", поскольку одна из фабрик не соответствует необходимым правилам по производству препарата.

Об этом сообщают "Новости ООН".

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"Процесс одобрения вакцины "Спутник V" со стороны ВОЗ был прекращен, так как во время инспекции на одной из фабрик, которая является частью производства вакцины "Спутник V", было обнаружено, что эта фабрика не соответствует новым правилам "лучшей практики производства", — заявил заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения доктор Жарбас Барбоса.

По его словам, российские производители должны внести необходимые изменения в производственный процесс и сообщить об этом ВОЗ, после чего будет проведена новая инспекция. Кроме этого, производитель вакцины должен предоставить информацию по трем критериям:

о безопасности вакцины;

ее эффективности;

место производства, которое должно соответствовать установленным стандартам.

Напомним, Франция заявила, что не будет пускать к себе туристов, которые вакцинированы российским препаратом от коронавируса SputnikV. Свои шаги страна будет координировать со всеми членами Евросоюза. В Брюсселе пока решили разрешить въезд из третьих стран людям, которые получили прививки препаратами, одобренными в ЕС или ВОЗ. Следует заметить, что Греция — пока единственная страна Европейского Союза, которая на национальном уровне признала российский SputnikV.

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