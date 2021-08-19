ВОЗ призвала быть бдительными: поддельную вакцину против коронавируса Covishield обнаружили в двух странах

ВОЗ призвала быть бдительными: поддельную вакцину против коронавируса Covishield обнаружили в двух странах

Индийский институт сыворотки, который производит Covishield — версию вакцины AstraZeneca для Индии, подтвердил факт подделки вакцин.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнаружила поддельные версии вакцины против коронавируса Covishield в Индии и Уганде.

Об этом сообщает Independent.

Отмечается, что поддельные препараты изъяли в период с июля по август этого года.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что поддельные дозы представляют серьезную угрозу для здоровья населения мира, и призвали их изъять из обращения.

ВОЗ призвала больницы, медицинские центры, оптовых продавцов, дистрибьюторов, аптеки и любых других поставщиков медицинских товаров во всех странах проявлять бдительность в работе с препаратами против коронавируса.

"Все медицинские изделия должны быть получены от авторизованных/лицензированных поставщиков. Следует тщательно проверять подлинность и физическое состояние продукции", — говорится в сообщении.

Официального заявления правительства Индии еще не поступало, но, по данным некоторых СМИ, министерство здравоохранения страны расследует этот вопрос.

Индийский институт сыворотки, который производит Covishield — версию вакцины AstraZeneca для Индии, подтвердил факт подделки вакцин.

Напомним: В Польше и Мексике обнаружили поддельные версии вакцины от COVID-19, которую производит Pfizer/BioNTech. В одной стране была поддельная маркировка, а в другой внутри флаконов было средство против морщин.

которую производит Pfizer/BioNTech. В одной стране была поддельная маркировка, а в другой внутри флаконов было средство против морщин. А в Бельгии появились поддельные вакцины, большинство которых из России. Новости мира: в Индии разгорелся скандал вокруг поддельной вакцинации 2,5 тысячи человек

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