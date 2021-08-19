ВОЗ призвала быть бдительными: поддельную вакцину против коронавируса Covishield обнаружили в двух странах

Индийский институт сыворотки, который производит Covishield — версию вакцины AstraZeneca для Индии, подтвердил факт подделки вакцин.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнаружила поддельные версии вакцины против коронавируса Covishield в Индии и Уганде.
Об этом сообщает Independent.
Отмечается, что поддельные препараты изъяли в период с июля по август этого года.
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что поддельные дозы представляют серьезную угрозу для здоровья населения мира, и призвали их изъять из обращения.
ВОЗ призвала больницы, медицинские центры, оптовых продавцов, дистрибьюторов, аптеки и любых других поставщиков медицинских товаров во всех странах проявлять бдительность в работе с препаратами против коронавируса.
"Все медицинские изделия должны быть получены от авторизованных/лицензированных поставщиков. Следует тщательно проверять подлинность и физическое состояние продукции", — говорится в сообщении.
Официального заявления правительства Индии еще не поступало, но, по данным некоторых СМИ, министерство здравоохранения страны расследует этот вопрос.
Индийский институт сыворотки, который производит Covishield — версию вакцины AstraZeneca для Индии, подтвердил факт подделки вакцин.
Напомним:
- В Польше и Мексике обнаружили поддельные версии вакцины от COVID-19, которую производит Pfizer/BioNTech. В одной стране была поддельная маркировка, а в другой внутри флаконов было средство против морщин.
- А в Бельгии появились поддельные вакцины, большинство которых из России.