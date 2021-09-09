ВОЗ призывает мир отказаться от третьей COVID-прививки до 2022 года: заявление

ВОЗ призывает мир отказаться от третьей COVID-прививки до 2022 года: заявление

Между тем США выступают против моратория на ревакцинацию от COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения в среду, 8 сентября, призвала страны отказаться от ревакцинации от COVID-19 до 2022 года из-за нехватки вакцин во всем мире.

Об этом со ссылкой на AFP сообщает The Guardian.

"Я не буду молчать, когда компании и страны, которые контролируют глобальные поставки вакцин, полагают, что бедняки мира должны довольствоваться остатками вакцин", — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая в штаб-квартире в Женеве.

Он призвал богатые страны и производителей вакцин предоставить приоритет не бустерным дозам, а первым прививкам медработников и уязвимых групп населения бедных стран.

"Сегодня я призываю продлить мораторий (на третью прививку от коронавируса. — Ред.) как минимум до конца года", — отметил Гебрейесус, напомнив об обещании стран с высоким уровнем доходов пожертвовать бедным государствам более миллиарда доз.

"Нам больше не нужны обещания. Нам просто нужны вакцины", — подытожил глава ВОЗ.

Между тем США, которые призывают делать третью COVID-прививку через восемь месяцев после вакцинации, выступают против призыва к мораторию, указывая, что президент Джо Байден "обязан сделать все, что в наших силах, чтобы защитить людей в Соединенных Штатах".

Некоторые другие страны также выступают за повторные уколы не только для уязвимых людей, но и для более широких слоев населения, ссылаясь на признаки снижения эффективности вакцинации против COVID-штамма "Дельта".

Ранее Всемирная организация здравоохранения осудила богатые страны за накопление вакцин от COVID-19, заявив, что такие действия "продлевают пандемию".

Как сообщалось, Агентство Евопейського Союза по инфекционным заболеваниям выпустило заявление, в котором подчеркнуло, что пока нет острой необходимости в прививке третьей дозой от коронавируса.

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