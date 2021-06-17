ВОЗ заявила, что COVID-штамм из Индии добрался до 80 стран и продолжает мутировать

Кроме того, ВОЗ отслеживает сообщения о варианте "Delta plus".

Впервые обнаруженный в Индии штамм COVID-19 "Delta" распространяется уже в 80 странах и продолжает мутировать.

Об этом в среду, 16 июня, заявили во Всемирной организации здравоохранения, пишет CNBC.

Кроме того, ВОЗ отслеживает сообщения о варианте "Delta plus". "Я думаю, это означает, что была обнаружена дополнительная мутация", — указала руководительница подразделения ВОЗ по новым болезням Мария Ван Керхове.

По ее словам, в некоторых случаях "Delta" исследователи наблюдали "на одну мутацию меньше или одну делецию вместо дополнительной. "Поэтому мы следим за ними всеми", — добавила она.

Эксперты в области здравоохранения утверждают, что штамм из Индии передается быстрее, чем другие. Некоторые отчеты, отмечают в ВОЗ, показали, что он также вызывает более серьезные симптомы, но для подтверждения этих выводов необходимы дополнительные исследования.

Как сообщалось, вспышки "Delta" подтверждены уже в Китае, США, Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона. Согласно исследованиям ученых, новый штамм передается быстрее предшественников, а также тяжелее переносится.

В США, по словам бывшего комиссара Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотта Готлиба, случаи "Delta" удваиваются примерно каждые две недели и подтверждаются у 10% всех новых больных. Между тем в Великобритании с этим вариантом связывают более 90% новых заражений.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге предупредил, что Европе грозит заразный индийский штамм коронавируса, известный как "Delta". Он может заражать даже тех людей, которые имеют иммунитет.

Также читайте В Индии готовятся начать производство новой вакцины против COVID-19 Как сообщалось, "индийская" версия COVID-19 содержит две мутации, которые "помогают вирусу прикрепляться к клеткам". Одна из мутаций, E484Q, аналогична E484K, обнаруженной ранее в "бразильском" и "южноафриканском" вариантах. Другая мутация, L452R, также была зафиксирована в "калифорнийском" штамме. Медицинские эксперты из Великобритании пришли к выводу, что "индийский" штамм коронавируса, который постоянно меняется и очень заразен, распространяется значительно быстрее, чем другие мутации COVID-19. Новости мира: британские эксперты сообщили, что индийский штамм постоянно мутирует

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку