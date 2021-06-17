ВОЗ заявила, что COVID-штамм из Индии добрался до 80 стран и продолжает мутировать

Кроме того, ВОЗ отслеживает сообщения о варианте "Delta plus".
Впервые обнаруженный в Индии штамм COVID-19 "Delta" распространяется уже в 80 странах и продолжает мутировать.
Об этом в среду, 16 июня, заявили во Всемирной организации здравоохранения, пишет CNBC.
Кроме того, ВОЗ отслеживает сообщения о варианте "Delta plus". "Я думаю, это означает, что была обнаружена дополнительная мутация", — указала руководительница подразделения ВОЗ по новым болезням Мария Ван Керхове.
По ее словам, в некоторых случаях "Delta" исследователи наблюдали "на одну мутацию меньше или одну делецию вместо дополнительной. "Поэтому мы следим за ними всеми", — добавила она.
Эксперты в области здравоохранения утверждают, что штамм из Индии передается быстрее, чем другие. Некоторые отчеты, отмечают в ВОЗ, показали, что он также вызывает более серьезные симптомы, но для подтверждения этих выводов необходимы дополнительные исследования.
Как сообщалось, вспышки "Delta" подтверждены уже в Китае, США, Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона. Согласно исследованиям ученых, новый штамм передается быстрее предшественников, а также тяжелее переносится.
В США, по словам бывшего комиссара Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотта Готлиба, случаи "Delta" удваиваются примерно каждые две недели и подтверждаются у 10% всех новых больных. Между тем в Великобритании с этим вариантом связывают более 90% новых заражений.
Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге предупредил, что Европе грозит заразный индийский штамм коронавируса, известный как "Delta". Он может заражать даже тех людей, которые имеют иммунитет.