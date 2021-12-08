ВОЗ заявила, что COVID-смертность в мире за неделю выросла на 10%: какова ситуация в регионах

ВОЗ заявила, что COVID-смертность в мире за неделю выросла на 10%: какова ситуация в регионах

За неделю от осложнений коронавируса умерли более 52 тысяч человек.

Еженедельный показатель смертности от COVID-19 в мире вырос на 10%. Так, в период с 29 ноября по 5 декабря от осложнений коронавируса умерли более 52 тысяч человек.

Об этом сообщается в обнародованном во вторник, 7 декабря, еженедельном эпидемиологическом отчете Всемирной организации здравоохранения.

Отмечается, что число новых еженедельных смертей увеличилось на 49% в Юго-Восточной Азии и на 38% в странах Америки, в то время как уровень смертности в Африке и Восточном Средиземноморье вырос на 13% и 8% соответственно.

В Европейском и Западно-Тихоокеанском регионах количество новых смертей оставалось на том же уровне, что и на прошлой неделе.

Между тем еженедельная заболеваемость коронавирусом в глобальном масштабе стабилизировалась. Так, за указанный период в мире зарегистрировали более 4 миллионов новых больных, что аналогично количеству, о котором сообщалось на прошлой неделе.

Наибольший показатель новых заражений COVID-19 зарегистрировали в США (752 394 новых случаев; рост на 30%), Германии (396 429 новых случаев; аналогично показателям предыдущей недели), Соединенном Королевстве (310 696 новых случаев; аналогично показателям предыдущей недели), Франции (283 500 новых случаев; рост на 49%) и Российской Федерации (231 240 новых случаев; аналогично показателям предыдущей недели).

Напомним, что по данным ВОЗ, новый вариант COVID-19 "Омикрон" по состоянию на вторник, 7 декабря, зафиксирован на территории 57 стран мира.

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