ВОЗ заявила, что COVID-заболеваемость в мире за неделю снизилась на 19%: какова ситуация в регионах

ВОЗ заявила, что COVID-заболеваемость в мире за неделю снизилась на 19%: какова ситуация в регионах

Тем временем COVID-смертность остается на том же уровне, что и неделю назад.

Еженедельный показатель заболеваемости COVID-19 в мире снизился на 19%. Так, в период с 7 по 13 февраля положительные результаты тестов на коронавирус получили более 16 миллионов человек.

Об этом сообщается в обнародованном во вторник, 15 февраля, еженедельном эпидемиологическом отчете Всемирной организации здравоохранения.

Отмечается, что увеличение количества новых заражений коронавирусной инфекцией было зарегистрировано только в Западно-Тихоокеанском регионе ВОЗ (на 19%).

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Между тем в Юго-Восточной Азии показатель новых COVID-больных снизился на 37%, в Америке – на 32%, в Африканском регионе – на 30%, в Европейском – на 16%, а в Восточном Средиземноморье – на 12%.

Глобальное количество новых летальных исходов, связанных с COVID-19, в мире достигло почти 75 тысяч, оставшись на том же уровне, что и на прошлой неделе.

Впрочем, в Восточном Средиземноморье недельный показатель смертей от осложнений коронавируса увеличился на 38%, в Западной части Тихого океана – на 27%, в Африканском регионе – на 14%, а в странах Америки – на 5%.

В Европе COVID-смертность осталась на прежнем уровне, а в Юго-Восточной Азии снизилась на 9%.

Всего с начала пандемии в мире зафиксировали более 409 миллионов подтвержденных случаев заражения COVID-19 и более 5,8 миллиона смертей от осложнений этого заболевания.

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