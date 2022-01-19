ВОЗ заявила, что COVID-заболеваемость в мире за неделю выросла на 20%: какова ситуация в регионах

ВОЗ заявила, что COVID-заболеваемость в мире за неделю выросла на 20%: какова ситуация в регионах

Увеличение еженедельной COVID-заболеваемости зафиксировали во всех регионах, за исключением Африканского.

Еженедельный показатель заболеваемости COVID-19 в мире вырос на 20%. Так, в период с 10 по 16 января в шести регионах ВОЗ зарегистрировали более 18 миллионов новых случаев коронавируса.

Об этом сообщается в обнародованном во вторник, 18 января, еженедельном эпидемиологическом отчете Всемирной организации здравоохранения.

Отмечается, что, несмотря на замедление роста инфицирования на глобальном уровне, увеличение еженедельной заболеваемости зафиксировали во всех регионах, за исключением Африканского, где наблюдается снижение COVID-заражений на 27%.

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Между тем в Юго-Восточной Азии число новых случаев коронавирусной инфекции выросло на 145%, в Восточном Средиземноморье – на 68%, в Западной части Тихого океана – на 38%, в Америке – на 17%, а в Европейском регионе – на 10%.

В то же время количество новых смертей, связанных с SARS-CoV-2, осталось таким же, как и на прошлой неделе, и достигло более 45 тысяч.

Впрочем, показатель новых еженедельных летальных исходов увеличился в регионах Юго-Восточной Азии (12%) и Америки (7%). Всего с начала пандемии в мире зарегистрировали более 323 миллионов подтвержденных случаев заболевания и более 5,5 миллионов случаев смерти.

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