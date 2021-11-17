ВОЗ заявила, что коронавирус превратился в пандемию бедных стран: подробности

В Африке полностью вакцинировались только 6% людей.

COVID-19 превратился в пандемию бедных стран, а государства, активно прививающие своих граждан дополнительными дозами вакцин от коронавируса, идут на риск.

Соответствующее предупреждение озвучил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро, сообщает The Guardian.

"В настоящее время это болезнь бедных людей и бедных стран", — подчеркнул он. Набарро указал, что мир все еще находится в состоянии пандемии, и только за последние сутки эксперты зарегистрировали 5 413 связанных с COVID-19 смертей.

Спецпосланник ВОЗ также назвал стремление богатых стран как можно скорее "вывести население из активной пандемии путем вакцинации" "большой авантюрой".

Он, в частности, напомнил о появлении новых штаммов коронавируса, против которых современные вакцины могут оказаться неэффективными, а также заметил, что население в конечном счете может отказаться от возвращения к таким мерам, как ношение маски и социальное дистанцирование.

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По данным ВОЗ, в Африке всего 6% людей полностью вакцинировались до конца октября. В некоторых африканских странах этот показатель еще ниже, в том числе в Нигерии (2,8%).

"Если мы посмотрим на страны с низкими доходами в целом, то удивительно, что менее 1% от общего количества вакцин было доставлено в эти беднейшие страны, многие из которых расположены в Африке", — отметила советница по политике в области здравоохранения Oxfam и советница по политике Народного альянса по вакцинам Анна Марриотт.

"Фармацевтические корпорации отменили приоритетность развивающихся стран, в частности африканского континента, — продолжила она. — Богатые страны выдвинули себя вперед в очереди на вакцины, охотно платя цены выше, чем это необходимо".

К тому же, по словам директора отдела поставок Unicef Евы Кадилли, некоторые вакцины, пожертвованные богатыми странами, имели короткий срок годности, что создавало огромную нагрузку на системы здравоохранения.

Так, добавил главный научный советник Африканского центра контроля заболеваний Никайз Ндемби, срок годности почти 700 тысяч вакцин истек. Он считает, что это может усугубить сомнения в вакцинации.

"Если люди знают, что мы уничтожаем вакцины, они уверены, что что-то не так", – пояснил Ндемби.

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