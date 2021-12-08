ВОЗ заявила, что новый COVID-штамм "Омикрон" добрался уже до 57 стран

ВОЗ заявила, что новый COVID-штамм "Омикрон" добрался уже до 57 стран

Эксперты ВОЗ получили информацию об уровне тяжести двух сотен случаев "Омикрона" в ЕС. Все они легкие или бессимптомные.

Новый вариант COVID-19 "Омикрон" по состоянию на вторник, 7 декабря, зафиксирован на территории 57 стран мира.

Об этом сообщается в еженедельном эпидемиологическом отчете Всемирной организации здравоохранения.

"По состоянию на 7 декабря 2021 года вариант "Омикрон" подтвержден в 57 странах, — говорится в документе. — Однако, учитывая преимущественную циркуляцию варианта "Дельта" во многих странах, особенно в ЕС и США, очень рано делать выводы о влиянии "Омикрона" на глобальную эпидемиологию COVID-19".

В ВОЗ отметили, что в настоящее время ученые имеют "только ограниченные данные, что затрудняет оценку каких-либо изменений тяжести заболевания" с новым вариантом коронавируса.

"По состоянию на 6 декабря все 212 подтвержденных случаев, обнаруженных в 18 странах ЕС, по которым была информация об уровне тяжести, были бессимптомными или легкими", — добавили в отчете.

Между тем, в Южной Африке количество госпитализаций из-за COVID-19 увеличилось на 82% в течение недели с 28 ноября по 4 декабря. Впрочем, какое количество пациентов, находящихся в больницах, имеют "Омикрон", пока неизвестно.

В ВОЗ признали, что "многие вопросы по варианту "Омикрон" остаются без ответа", поэтому граждан призвали и в дальнейшем "предотвращать распространение SARS CoV-2 путем улучшения вентиляции помещений, ношения масок, избегания людных мест, соблюдения гигиены рук и сохранения необходимого физического расстояния от других".

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявлял, что согласно предварительным данным, COVID-штамм "Омикрон", возможно, менее опасен, чем "Дельта". Он указывал на то, что в Южной Африке, где "Омикрон" постепенно становится доминирующим штаммом, не наблюдается существенного увеличения госпитализаций.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.

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