ВОЗ заявила о риске новой волны коронавируса в Европе, когда заболеваемость увеличилась на 10%

ВОЗ заявила о риске новой волны коронавируса в Европе, когда заболеваемость увеличилась на 10%

Евро-2020 может стать "супераспространителем" коронавируса.

В Европе за неделю показатель заболеваемости COVID-19 вырос на 10% после двух месяцев спада. Во Всемирной организации здравоохранения предупреждают о риске новой волны коронавируса.

Об этом сообщает ВВС.

По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге, опасность всплеска заболеваемости увеличилась из-за вялого развертывания вакцинации, новых вариантов COVID-19 и ослабленного соблюдения социальной дистанции.

Кроме того, в ВОЗ считают, что Евро-2020 может стать "супераспространителем" инфекции, поскольку сотни фанатов, которые вернулись из Лондона и Санкт-Петербурга, уже получили положительные результаты тестов на коронавирус.

Старшая сотрудница Организации по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд призвала организаторов матчей делать больше для отслеживания передвижения болельщиков.

"Нам нужно следить за стадионами, — заявила она, подчеркнув, что нужно следить также за передвижением фанатов до и после матчей. — Что происходит после игр? Они собираются в многолюдные бары и пабы?"

Ранее директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний Андреа Аммон заявила, что к сентябрю "Delta" составит 90% всех случаев заболевания, циркулирующих в Европейском Союзе.

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