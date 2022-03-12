Воздушная лазейка в Европу: сербская авиакомпания увеличивает количество рейсов в Москву

Число пассажирских мест на авиарейсах между Россией и Сербией увеличилось на 50%.
После того, как страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для самолетов, принадлежащих российским компаниям и даже частным лицам, для полетов в Европу россияне используют авиакомпанию Air Serbia, в большинстве своем государственную.
Как сообщает The Guardian, сербский авиаперевозчик удвоил количество прямых рейсов из Москвы в Белград – до 15 в неделю.
Сербия не является членом ЕС и отказалась вводить санкции против России, но ее самолеты могут свободно пересекать воздушное пространство ЕС. Это сделало балканскую страну единственным европейским воздушным коридором, оставшимся открытым для россиян.
По данным аналитической компании ForwardKeys, количество пассажирских мест на авиарейсах между Россией и Сербией увеличилось на 50% в первую неделю марта по сравнению с неделей, предшествовавшей российскому вторжению в Украину.
Россияне, прибывающие в Сербию, путешествуют в Европу, причем самыми популярными направлениями являются Кипр, Франция, Швейцария и Италия. Россияне также путешествуют в Великобританию, Словению, Австрию, Германию и Испанию.
Вечером в пятницу, 11 марта, когда появилась эта публикация, оставалось лишь одно место бизнес-класса на рейсе, вылетающего в субботу из Москвы в Белград, стоимостью 583 фунта стерлингов, и ни одного места в эконом-классе.
Напомним, турецкая авиакомпания Pegasus Airlines решила на время отменить авиарейсы в Россию.
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