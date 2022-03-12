Воздушная лазейка в Европу: сербская авиакомпания увеличивает количество рейсов в Москву

Число пассажирских мест на авиарейсах между Россией и Сербией увеличилось на 50%.

После того, как страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для самолетов, принадлежащих российским компаниям и даже частным лицам, для полетов в Европу россияне используют авиакомпанию Air Serbia, в большинстве своем государственную.

Как сообщает The Guardian, сербский авиаперевозчик удвоил количество прямых рейсов из Москвы в Белград – до 15 в неделю.

Сербия не является членом ЕС и отказалась вводить санкции против России, но ее самолеты могут свободно пересекать воздушное пространство ЕС. Это сделало балканскую страну единственным европейским воздушным коридором, оставшимся открытым для россиян.

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По данным аналитической компании ForwardKeys, количество пассажирских мест на авиарейсах между Россией и Сербией увеличилось на 50% в первую неделю марта по сравнению с неделей, предшествовавшей российскому вторжению в Украину.

Россияне, прибывающие в Сербию, путешествуют в Европу, причем самыми популярными направлениями являются Кипр, Франция, Швейцария и Италия. Россияне также путешествуют в Великобританию, Словению, Австрию, Германию и Испанию.

Вечером в пятницу, 11 марта, когда появилась эта публикация, оставалось лишь одно место бизнес-класса на рейсе, вылетающего в субботу из Москвы в Белград, стоимостью 583 фунта стерлингов, и ни одного места в эконом-классе.

Напомним, турецкая авиакомпания Pegasus Airlines решила на время отменить авиарейсы в Россию.

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