Воздушная провокация РФ: стратегические бомбардировщики Ту-22 подмечены над Балтикой

Шведские истребители Gripen / Фото: Воздушные силы Швеции

Реклама

Шведские военно-воздушные силы привлекли истребители JAS 39 Gripen для перехвата и сопровождения российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, зафиксированных над акваторией Балтийского моря.

Об этом сообщает издание Sweden Herald.

Перехват вблизи Готланда

Иведские средства ПВО обнаружили два российских бомбардировщика около 10:00 утра. Самолеты шли в сопровождении истребителей РФ.

Реклама

«Мы идентифицировали самолеты северо-восточнее острова Готланд и следовали за ними вдоль всего побережья острова», — сообщил руководитель оперативного отдела ВВС Швеции подполковник Роберт Кржнарич.

Маршрут полета

Российская авиагруппа продемонстрировала значительную активность в регионе: самолеты зашли через Финский залив, прошли между Швецией и странами Балтии. Затем группа проследовала на юг к острову Борнхольм, после чего развернулась в направлении России.

Цель провокации

В командовании Воздушных сил Швеции отмечают, что этот полет носил характер «демонстрации присутствия». В то же время, военные подчеркнули, что нарушения воздушного пространства Швеции на этот раз зафиксировано не было. Шведские пилоты действовали профессионально, сопровождая цели до момента их ухода из зоны интересов страны.

Об этом Воздушные силы Швеции сообщили в соцсети X.

Реклама

«Шведские истребители QRA перехватили два российских стратегических бомбардировщика Ту-22М3 над Балтийским морем сегодня. Бомбардировщики сопровождались двумя российскими истребителями, а перехват координировался с союзниками НАТО. Воздушные силы Швеции», — говорится в сообщении.

Напомним, уже несколько дней не утихают обсуждение возможного плана России напасть на страны Балтии. Есть веские причины полагать, что такой план может быть реальным. Швеция предупредила, что РФ может никогда не захватить остров одной из стран Балтии, чтобы проверить готовность НАТО.

Главнокомандующий вооруженными силами Швеции считает, что Кремль может начать атаку в Балтийском море, чтобы рассорить Альянс и показать его слабость.

Ранее мы писали о том, что Кремль официально расширил полномочия Путина по использованию армии за рубежом, создавая повод для атаки на страны НАТО. Военные аналитики предупреждают о возможном захвате Сувальского коридора и реализации сценария создания «народных республик» в эстонской Нарве.