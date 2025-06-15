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Воздушная сила Израиля удивила даже США: сколько самолетов у них "на старте"
Согласно анализу, из 52 действующих эскадрилей только 40 могут быть реально задействованы в первой волне атаки – другие предназначены для резерва.
Удар Израиля по Ирану, в ходе которого было задействовано более 200 самолетов, заставил американское командование задуматься: смогли ли сами США повторить операцию такого масштаба?
Об этом пишет Defense Express.
Как отмечали ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в операции были задействованы по меньшей мере две трети всего имеющегося истребительного флота страны. Даже если учесть возможное участие воздушных танкеров союзников, масштаб остается поразительным.
На этом фоне в Соединенных Штатах была проведена собственная оценка потенциала, сообщает Air and Space Forces Magazine. Расчет сделал полковник в отставке Джон Венейбл — ныне старший научный сотрудник института Мичтелла и бывший боевой пилот F-16.
Какие силы может выставить в США?
Согласно анализу, из 52 действующих эскадрилей только 40 могут быть реально задействованы в первой волне атаки – другие предназначены для резерва или охраны воздушного пространства (в том числе противодействия России и Китаю). Это примерно 480 самолетов, если взять за основу минимум 12 истребителей в одной эскадрилье.
Но даже из этого числа не все машины в строю. Средний уровень боеготовности составляет около 60%, что означает для первого удара США смогут выставить ориентировочно 290 истребителей.
Однако этот показатель может быть слишком оптимистичным. Например, для F-22 уровень готовности – всего 40%, а для F-15C – чуть более 30%.
Еще одна проблема – пилоты
Американские эксперты также бьют тревогу из-за недостаточной подготовки пилотов. Сегодня средний месячный налет составляет всего 10–12 часов — вдвое меньше, чем в 1990-х годах, когда такой уровень считался недостаточным.
Даже если США и смогли бы поднять в небо около 290 самолетов для первого удара, это была бы очень рискованная миссия. Низкий уровень боеготовности техники и недостаточная практика пилотов поднимают вопрос о реальной эффективности столь масштабной операции.