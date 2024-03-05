"Воздушные шары": в Польше упал еще один неизвестный летающий объект

Прилететь они могли из Калининградской области РФ.

В Польше, где накануне обнаружили неизвестный воздушный объект, продолжают находить удивительные предметы. За последние 48 часов там зафиксировали уже третью подобную находку.

Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita.

Как отмечается, за последние двое суток на территории Польши обнаружили три неизвестных воздушных объекта. Прилететь они могли из Калининградской области РФ. На это указывают кириллические надписи.

Один из фрагментов "воздушного шара" обнаружили вблизи города Кервик Варминско-Мазурского воеводства. На месте работают соответствующие службы.

Напомним, в Польше возле границы с РФ упал неизвестный летающий объект.

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