Воздушные шары Китая шпионили за территориями более 40 стран — Белый дом

Анализ остатков китайского воздушного шара опровергает объяснение Пекина, что сбитый воздушный аппарат был всего лишь метеозондом.

Китай использовал целый флот воздушных шаров для шпионажа за разными странами на пяти континентах.

Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Все эти воздушные шары являются частью флота воздушных шаров КНР, разработанных для проведения разведывательных операций, и [...] нарушили суверенитет других стран. А в последние несколько лет китайские воздушные шары уже были замечены над странами на пяти континентах”, – сказала она.

Жан-Пьер отметила, что Соединенные Штаты уже общались по этой теме со своими союзниками и партнерами.

В агентстве Associated Press со ссылкой на Госдепартамент США сообщили, что речь идет о более чем 40 странах, над которыми летали китайские шары.

Американские власти утверждают, что это высотные аэростаты наблюдения, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, способным "собирать сигналы связи и другую конфиденциальную информацию".

В Госдепартаменте США также заявили, что анализ остатков китайского воздушного шара несовместим с объяснением из Пекина о том, что это был всего лишь метеозонд.

Как сообщает японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на собственные источники, операцию с использованием воздушного шара над американской территорией проводило китайское военное подразделение по космической и компьютерной борьбе.

Воздушный шар-разведчик разработан исследовательским агентством космических технологий при Академии наук Китая как для гражданского, так и для военного использования, но подразделением фактически руководят военные.

Напомним, Пентагон применил силу и сбил китайский шар-разведчик, который поймали на слежке за северными территориями США.

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