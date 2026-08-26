Воздушный щит Киева: Италия тайно передает Украине новейшие системы ПВО

Система противовоздушной обороны SAMP/T / © Getty Images

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В конце лета правительство Италии в условиях полной секретности утвердило масштабный план обеспечения Украины новейшими системами противовоздушной обороны SAMP/T NG и ракетами-перехватчиками Aster 30. Этот мощный пакет военной помощи стоимостью около трех миллиардов евро итальянские чиновники официально оформят в правительственном декрете.

Об этом пишет La Repubblica.

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Новые батареи и ракеты для Киева

К октябрю Италия направит первую партию перехватчиков Aster 30, которые возьмет непосредственно из составов собственных вооруженных сил. Эти боеприпасы нужны для перезарядки двух батарей SAMP/T, которые уже развернули украинские военные. Эти комплексы остались без ракет с лета 2025 из-за истощения национальных запасов Рима и Парижа.

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Кроме того, благодаря финансированию по кредитам Европейского Союза Киев приобретет четыре новых батарей SAMP/T NG. Эти системы последнего поколения будут идти в комплекте с семью радарами большой дальности. У них будут характеристики, которые не уступают американским Patriot, а иногда и превосходят их.

Локальное производство и оборонная автономия

Помимо прямой поставки вооружения соглашение между Римом и Парижем предусматривает исторический шаг для военной промышленности обеих стран. Партнеры позволят производить перехватчики Aster 30 N1BT непосредственно в Украине, что гарантирует Киеву большую автономию в критически важной сфере противоракетной обороны.

Правительства планируют официально подписать соответствующие контракты для начала этого промышленного сотрудничества до сентября. Военные должны полностью развернуть все оборудование, включая вновь, на поле боя до 2027 года, чтобы сформировать массивный итальянско-французский барьер из шести батарей.

Политическая тайна итальянского правительства

Решение использовать формат правительственного декрета для отправки оружия дает Риму важные процедурные и политические преимущества. Эта формула позволяет избежать медленного бюрократического процесса получения разрешений на экспорт вооружения и держит всю операцию под прикрытием государственной тайны.

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Таким образом, итальянский премьер Джорджа Мэлони пытается уменьшить внутреннюю напряженность, избегая открытых столкновений с политическими союзниками. Последние активно выступают против военной поддержки Киева в разгар избирательной кампании. В конце концов этот массивный щит позволит опробовать в реальных условиях единую полностью европейскую противоракетную систему.

Напомним, Украина усилит защиту от баллистики . Еврокомиссия приняла решение о выделении 6,1 млрд евро на закупку систем ПВО, ракет, радаров и боеприпасов для отражения массированных баллистических ударов РФ.

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