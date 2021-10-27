Воздушный сейф: в Ливии упал вертолет, полный налички

Вертолет принадлежит военно-воздушным силам Ливии.
В Ливии разбил вертолет Ми-17, перевозивший большую сумму денег. На борту было более 8 миллионов долларов.
Об этом сообщает турецкое издание Akşam .
Вертолет потерпел крушение во время приземления на стадионе в городе Тархуна, что в 65 км к юго-востоку от Триполи. Двое членов экипажа были травмированы.
В СМИ пишут, что вертолет принадлежит военно-воздушным силам Ливии. На его борту было 40 млн динаров (около 8,8 млн долларов). Эти данные позже подтвердило правительство Ливии. Информации о судьбе денег нет.
#Ливия - #GNU Ми-17 #7304, перевозивший наличные, разбился на стадионе #Tarhuna (экипаж в порядке). Место аварии защищено подразделением 444 pic.twitter.com/Gufx6mT0rb- Одед Берковиц (@Oded121351) 25 октября 2021 г.
Напомним, что в Техасе упал и загорелся пассажирский самолет.