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Воздушный сейф: в Ливии упал вертолет, полный налички

Воздушный сейф: в Ливии упал вертолет, полный налички

Воздушный сейф: в Ливии упал вертолет, полный налички

Oded Berkowitz

Вертолет принадлежит военно-воздушным силам Ливии.

В Ливии разбил вертолет Ми-17, перевозивший большую сумму денег. На борту было более 8 миллионов долларов.

Об этом сообщает турецкое издание Akşam .

Вертолет потерпел крушение во время приземления на стадионе в городе Тархуна, что в 65 км к юго-востоку от Триполи. Двое членов экипажа были травмированы.

В СМИ пишут, что вертолет принадлежит военно-воздушным силам Ливии. На его борту было 40 млн динаров (около 8,8 млн долларов). Эти данные позже подтвердило правительство Ливии. Информации о судьбе денег нет.

Напомним, что в Техасе упал и загорелся пассажирский самолет.

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