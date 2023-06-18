Воздушный шар с людьми вспыхнул в полете и упал на землю – есть пострадавшие

В Швейцарии загорелся и упал воздушный шар с людьми.

В Швейцарии, в коммуне Хюненберг, утром 17 июня вспыхнул и упал воздушный шар с людьми – семь человек получили ожоги и ранения, их доставили в больницу.

Об этом пишет Mirror.

По данным полиции, воздушный шар загорелся вскоре после взлета и упал на землю в районе Маттенбодена в коммуне Хюненберг. В момент инцидента в нем находились четыре женщины и трое мужчин в возрасте от 28 до 64 лет.

В результате падения две женщины и один мужчина получили серьезные ожоги, еще четверо отделались легкими ранениями.

Пока причина аварии неизвестна и сейчас расследуется Швейцарской комиссией по вопросам безопасности.

Напомним, в ночь на 17 июня на западе Франции было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8 – некоторые здания получили серьезные повреждения: появились большие трещины в стенах, обрушились конструкции, частично разрушились крыши.

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