Воздушный шар врезался в дом в Польше: трагедия унесла жизнь человека
В польском городе Зеленая Гура произошла авария воздушного шара. После столкновения с жилым домом погибла 28-летняя женщина, еще две пассажирки были госпитализированы.
В польском городе Зеленая Гура (Любушское воеводство) произошла авария пассажирского воздушного шара. Аэростат врезался в жилой дом, после чего начал падать. В результате инцидента погибла 28-летняя женщина.
Детали сообщает RMF FM.
По предварительным данным, воздушный шар вылетел из района Затоне около 06:00 утра. Приблизительно через два часа, пролетая над центром города, она зацепила здание у улицы Кшивоустего, после чего начала снижаться.
Вероятно, во время аварии 28-летняя женщина выпала из корзины и упала на крышу одного из многоквартирных домов. Спасатели пытались ее реанимировать, однако спасти жизнь не удалось.
Еще две находившиеся в корзине женщины самостоятельно выбрались после приземления на улице Храбрего. Их доставили в больницу для обследования, серьезные травмы они не получили.
По информации полиции, погибшая была опытной пилоткой воздушного шара и членом Любушского земельного аэроклуба, которому принадлежал аэростат.
После аварии купол воздушного шара зацепился за дерево и завис над автобусом общественного транспорта. Территорию инцидента оцепили экстренные службы, а движение транспорта в районе временно ограничили.
Причины аварии выясняют полиция и Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий.
Ранее схожий трагический случай произошел в Нидерландах. В провинции Фрисландия погибла 66-летняя женщина, а еще пять человек были ранены в результате аварийной посадки воздушного шара в поле.