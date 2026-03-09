Воздушный шар врезался в дом в Польше: трагедия унесла жизнь человека

В Польше произошла авария пассажирского воздушного шара / © RMF FM

Реклама

В польском городе Зеленая Гура (Любушское воеводство) произошла авария пассажирского воздушного шара. Аэростат врезался в жилой дом, после чего начал падать. В результате инцидента погибла 28-летняя женщина.

Детали сообщает RMF FM.

По предварительным данным, воздушный шар вылетел из района Затоне около 06:00 утра. Приблизительно через два часа, пролетая над центром города, она зацепила здание у улицы Кшивоустего, после чего начала снижаться.

Реклама

Вероятно, во время аварии 28-летняя женщина выпала из корзины и упала на крышу одного из многоквартирных домов. Спасатели пытались ее реанимировать, однако спасти жизнь не удалось.

Еще две находившиеся в корзине женщины самостоятельно выбрались после приземления на улице Храбрего. Их доставили в больницу для обследования, серьезные травмы они не получили.

По информации полиции, погибшая была опытной пилоткой воздушного шара и членом Любушского земельного аэроклуба, которому принадлежал аэростат.

После аварии купол воздушного шара зацепился за дерево и завис над автобусом общественного транспорта. Территорию инцидента оцепили экстренные службы, а движение транспорта в районе временно ограничили.

Реклама

Причины аварии выясняют полиция и Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий.

Ранее схожий трагический случай произошел в Нидерландах. В провинции Фрисландия погибла 66-летняя женщина, а еще пять человек были ранены в результате аварийной посадки воздушного шара в поле.