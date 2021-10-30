Возле аэропорта временной столицы Йемена прогремел мощный взрыв: есть погибшие

Взрыв в этом районе стал самым смертоносным с декабря прошлого года.

В Йемене в субботу, 30 октября, по меньшей мере 12 мирных жителей погибли в результате взрыва возле аэропорта в Адене, временной столице правительства.

Об этом со ссылкой на собственные источник сообщает AFP.

По данным издания, "есть также серьезные ранения". В то же время причина взрыва остается неизвестной.

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На полученных журналистами фотографиях с места происшествия видно, как люди извлекают тело из полностью разрушенного автомобиля, когда пожарные рядом тушат огонь.

Ни одна из организаций еще не взяла на себя ответственность за взрыв, который стал самым смертоносным в этом районе с декабря прошлого года, когда в Международном аэропорту Адена произошла атака на членов Кабинета министров.

Три недели назад шесть человек были убиты в результате взрыва заминированного автомобиля, охарактеризованного как покушение на губернатора Адена (чиновник уцелел).

Признанное международным сообществом правительство страны переехало в Аден из столицы Саны в 2014 году после вытеснения повстанцами-хуситами.

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Ранее в субботу в результате минометного обстрела повстанцами района Аль-Камп в городе Таиз погибли трое детей, а еще трое получили тяжелые травмы.

Последние семь лет Йемен находится в состоянии войны. Город Таиз с 600 тыс. населения расположен на юго-западе страны и контролируется международно признанным правительством, поддерживаемым военной коалицией под руководством Саудовской Аравии.

В результате конфликта с повстанцами-хуситами погибли тысячи людей, а миллионы граждан страны вынужденно покинули свои дома. Недавно бои усилились вокруг единственного оставшегося у правительства северного оплота — города Мариб в богатой нефтью одноименной провинции.

Как сообщалось, в Йемене в поддерживаемых Саудовской Аравией частных больницах в прифронтовом Таизе десяткам людей провели ампутацию конечностей, хотя их можно было спасти. Специалисты утверждают, что решение об ампутации должно приниматься несколькими врачами, но в указанных больницах ее делали по указанию медика из Украины.

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