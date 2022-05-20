Возле аэропорта Женевы вспыхнул огромный пожар: горело помещение для искателей убежища: видео

Из-за пожара авиарейсы, прибывавшие во второй по величине аэропорт Швейцарии, не могли совершить посадку.

Вечером в пятницу, 20 мая, второй по загруженности аэропорт Швейцарии в Женеве прекратил принимать и отправлять самолеты. Причиной был пожар, возникший в центре приема искателей убежища, расположенном неподалеку.

Об этом сообщает Daily Mail.

Как видно на опубликованном очевидцами видео, над аэропортом поднялся густой черный дым. Огонь охватил все еще строящееся здание нового центра приема искателей убежища.

Есть большой пожар вблизи Geneva Airport в #Switzerland. Inbound flights are either holding или diverting. #GenevaAirport pic.twitter.com/iCljnEWeVw — AUSTROHÚNGARO (@AUSTROHNGARO2) May 20, 2022

По словам свидетелей, при пожаре было слышно несколько взрывов, но их причина пока неизвестна.

Пресс-секретарь аэропорта Игнас Жаннерат заявил, что пожар "под контролем", но сотрудникам нужно "сделать территорию безопасной и убрать обломки".

По его словам, пожар был "за пределами аэропорта" и "образовал много дыма", в связи с чем пришлось на время прекратить посадку и даже отправку авиарейсов.

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Рейсы, прилетавшие из Лиссабона, Барселоны и Мадрида, были перенаправлены на посадку в другие аэропорты.

В издании напомнили, что Женева является вторым по загруженности аэропортом в Швейцарии после Цюриха. Он расположен у границы с Францией.

Напомним, ранее мощный взрыв произошел в гостинице "Саратога", расположенной в центре кубинской столицы Гаваны, вблизи местного Капитолия — здания парламента. Причиной несчастного случая называют утечку газа.

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