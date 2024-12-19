Возле базы Северного флота России произошли два взрыва: фото

Взрывы прогремели на одном из военных объектов в районе главной военно-морской базы Северного флота России, расположенной в Североморске, и двух военных аэродромов.

Возле базы Северного флота России произошли два взрыва.

О происшествии сообщили жители Мурманска, пишет "Агентство".

Предположительно, некое ЧП произошло на одном из военных объектов в районе главной военно-морской базы Северного флота России, расположенной в Североморске, и двух военных аэродромов.

Норвежское издание The Barents Observer, которое геолоцировало место съемки взрыва, пишет, что в 13 км находится военный аэродром "Североморск-1", где базируются истребители, бомбардировщики и эскадрилья вертолетов Ка-27. На расстоянии 11 км находится открытый склад оружия, а к северо-западу от "Североморска-1" расположено несколько установок с мобильными зенитными ракетами и антеннами для радиоэлектронной борьбы.

Массивные взрывы произошли в России рядом с Североморском / Фото: скриншот с видео

Ранее издание Politico сообщало, что РФ может привлечь свой теневой флот к военным перевозкам, поэтому США должны действовать.

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