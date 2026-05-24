Возле Белого дома произошла стрельба: есть погибший и раненый
У контрольно-пропускного пункта вблизи Белого дома в Вашингтоне неизвестный открыл огонь по офицерам Секретной службы США.
В Вашингтоне вблизи Белого дома произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь по сотрудникам Секретной службы США у одного из контрольно-пропускных пунктов.

Об этом пишет CNN.
Об этом пишет CNN.
По предварительным данным, мужчина подошел к КПП возле комплекса Белого дома и стал стрелять в сторону охранников. В ответ сотрудники Секретной службы открыли огонь и ранили нападающего. Впоследствии он скончался в больнице.
При перестрелке ранения также получил случайный прохожий. Его состояние оценивается как критическое.
Президент США Дональд Трамп находился в резиденции — его оперативно проинформировали о происшествии.
После инцидента территорию Белого дома временно закрывали, журналистов и персонал эвакуировали в укрытие. На месте работали вооруженные агенты, прочесывавшие территорию.
