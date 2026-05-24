Возле Белого дома произошла стрельба: есть погибший и раненый

На месте инцидента / © Associated Press

Реклама

В Вашингтоне вблизи Белого дома произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь по сотрудникам Секретной службы США у одного из контрольно-пропускных пунктов.

Об этом пишет CNN.

По предварительным данным, мужчина подошел к КПП возле комплекса Белого дома и стал стрелять в сторону охранников. В ответ сотрудники Секретной службы открыли огонь и ранили нападающего. Впоследствии он скончался в больнице.

Реклама

При перестрелке ранения также получил случайный прохожий. Его состояние оценивается как критическое.

Президент США Дональд Трамп находился в резиденции — его оперативно проинформировали о происшествии.

После инцидента территорию Белого дома временно закрывали, журналистов и персонал эвакуировали в укрытие. На месте работали вооруженные агенты, прочесывавшие территорию.

Напомним, в Сан-Диего произошла стрельба в Исламском центре, в результате которой погибли по меньшей мере три человека. Полиция заявила, что нападение рассматривается как возможное преступление на почве ненависти.

Реклама

Новости партнеров