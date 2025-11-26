Возле Белого дома произошла стрельба — есть раненые

Полиция на месте инцидента / © Associated Press

Недалеко от Белого дома в США произошла стрельба. Очевидно, стреляли в двух американских нацгвардейцев.

Об этом сообщает телеканал ABC.

В свою очередь издание Associated Press сообщает, что двое служащих Национальной гвардии получили огнестрельные ранения, состояние военных неизвестно.

Телеканал CNN передает, что во время стрельбы пострадали несколько человек, среди которых был как минимум один гвардиец.

Министр нацбезопасности США Кристи Ноэм подтвердила стрельбу:

«Присоединяйтесь ко мне в молитве о двух солдатах Национальной гвардии, которые только что были ранены в Вашингтоне. Министерство внутренней безопасности сотрудничает с местными правоохранительными органами, чтобы собрать больше информации».

Инцидент произошел на пересечении 17-й и 1-й улиц, отмечает управление полиции Вашингтона в X. Как утверждается, полиция задержала подозреваемого. Его личность устанавливается.

Напомним, 15 сентября во Флориде вблизи поля для гольфа, где находился Трамп, произошла стрельба. По данным CNN, стрелок планировал попасть именно в него, когда тот играл в гольф. Злоумышленник задержан.

Подозреваемым в вероятном покушении на Трампа является 58-летний Райан Уэсли Рут.