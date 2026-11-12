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Возле Белого дома произошла стрельба: есть раненые — первые детали
Стрелка пока не нашли. Окрестные улицы перекрыли из-за масштабной операции правоохранителей.
Недалеко от Белого дома произошла стрельба, сейчас известно о 5 раненых. Нападавшего до сих пор не задержали. Полиция перекрыла окрестные улицы, на месте работают правоохранители
Об этом сообщает AP.
Как сообщила пресс-секретарь полиции Николь Динер, стрелка пока не задержали, а точные места, где произошла стрельба, остаются невыясненными.
Сообщения о стрельбе поступили из района Логан-Серкл, расположенного примерно в 1,6 километре севернее Белого дома. По словам полицейского Натана Кларка, пока других подробностей нет.
Напомним, в Вашингтоне вблизи Белого дома произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь по сотрудникам Секретной службы США у одного из контрольно-пропускных пунктов. После инцидента территорию Белого дома временно закрывали, журналистов и персонал эвакуировали в укрытие. На месте работали вооруженные агенты, прочесывавшие территорию.