Возле Белого дома произошла стрельба: есть раненые — первые детали

В Вашингтоне неподалеку от Белого дома произошла стрельба / © Associated Press

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Недалеко от Белого дома произошла стрельба, сейчас известно о 5 раненых. Нападавшего до сих пор не задержали. Полиция перекрыла окрестные улицы, на месте работают правоохранители

Об этом сообщает AP.

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Как сообщила пресс-секретарь полиции Николь Динер, стрелка пока не задержали, а точные места, где произошла стрельба, остаются невыясненными.

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Сообщения о стрельбе поступили из района Логан-Серкл, расположенного примерно в 1,6 километре севернее Белого дома. По словам полицейского Натана Кларка, пока других подробностей нет.

Напомним, в Вашингтоне вблизи Белого дома произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь по сотрудникам Секретной службы США у одного из контрольно-пропускных пунктов. После инцидента территорию Белого дома временно закрывали, журналистов и персонал эвакуировали в укрытие. На месте работали вооруженные агенты, прочесывавшие территорию.

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