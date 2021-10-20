Возле берегов Испании "на крючок" попала гигантская рыба-луна: как выглядит монстр (шокирующее видео)

Специалист отметил, что эта рыба стала рекордной в регионе.
В сети рыбаков в начале октября у берегов Сеуты, что в Испании, попал впечатляющий экземпляр рыбы-луны. Огромное морское существо оказалась весом более 2 тонн, шириной 2,9 и длиной 3,2 метра.
Об этом сообщает Then24.
"Мы пытались поставить ее на весы, измеряющие центнеры, но она оказалась слишком тяжелой, — отметил руководитель лаборатории морской биологии Севильского университета, морской биолог Энрике Осталь, которому сообщили об особой рыбе.
Поэтому, вес рыбы определили по составу туши и в сравнении с другими уловами.
Следует отметить, что этот вид рыб является самым тяжелым из всех костных рыб. Средние взрослые рыбы весят около 1 тонны, а рекордный экземпляр, выловленный у Сиднея, достигал массы 2 235 кг. Вид распространен в тропических и умеренных водах всего мира. По внешнему виду напоминает голову рыбы с хвостом, со сплющенным телом, ее высота вместе с плавниками примерно равна ее длине.
Кроме того, этот вид считают уязвимым и употреблять в пищу его нельзя.
Поэтому рыбу подержали в камере, заполненной морской водой, до прибытия биологов. Затем редкий экземпляр на несколько минут подняли на палубу, чтобы измерить размеры тела, определить вес и взять образец ДНК, и выпустили в море.
Напомним:
- На одном из пляжей в штате Орегон (США) впервые в этом регионе было выявлено красно-оранжевую рыбу-опах, которую еще называют "лунной рыбой". Появление этой редкой рыбы из тропических широт ученые объясняют изменением климата.
- Ранее американка Дебби Геддес поймала рыбу с двумя ртами, и фото ее улова стало вирусным в социальных сетях.
- Также в США на берегу океана нашли труп рыбы с зубами, которые выглядят, как человеческие. Хотя вид рыбы может кого-то шокировать, но она не является редкой. Archosargus probatocephalus не входит в список угрожающих или уязвимых Всемирного союза охраны природы, и часто попадается рыбакам. Хоть трудно в это поверить, учитывая внешность рыбы, но она известна своим белым мясом и мягким вкусом.