Возле берегов Испании "на крючок" попала гигантская рыба-луна: как выглядит монстр (шокирующее видео)

Специалист отметил, что эта рыба стала рекордной в регионе.

В сети рыбаков в начале октября у берегов Сеуты, что в Испании, попал впечатляющий экземпляр рыбы-луны. Огромное морское существо оказалась весом более 2 тонн, шириной 2,9 и длиной 3,2 метра.

Об этом сообщает Then24.

"Мы пытались поставить ее на весы, измеряющие центнеры, но она оказалась слишком тяжелой, — отметил руководитель лаборатории морской биологии Севильского университета, морской биолог Энрике Осталь, которому сообщили об особой рыбе.

Поэтому, вес рыбы определили по составу туши и в сравнении с другими уловами.

Следует отметить, что этот вид рыб является самым тяжелым из всех костных рыб. Средние взрослые рыбы весят около 1 тонны, а рекордный экземпляр, выловленный у Сиднея, достигал массы 2 235 кг. Вид распространен в тропических и умеренных водах всего мира. По внешнему виду напоминает голову рыбы с хвостом, со сплющенным телом, ее высота вместе с плавниками примерно равна ее длине.

Кроме того, этот вид считают уязвимым и употреблять в пищу его нельзя.

Поэтому рыбу подержали в камере, заполненной морской водой, до прибытия биологов. Затем редкий экземпляр на несколько минут подняли на палубу, чтобы измерить размеры тела, определить вес и взять образец ДНК, и выпустили в море.

Напомним:

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которую еще называют "лунной рыбой". Появление этой редкой рыбы из тропических широт ученые объясняют изменением климата. Ранее американка Дебби Геддес поймала рыбу с двумя ртами, и фото ее улова стало вирусным в социальных сетях.

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