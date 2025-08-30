ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
410
Время на прочтение
1 мин

Возле большого города обнаружили груды человеческих останков

В Бюро по управлению земельными ресурсами штата подтвердили, что это кремированные останки людей.

Вера Хмельницкая
© Associated Press

Недалеко от американского города Лас-Вегас, штат Невада, обнаружили груды человеческих останков.

Об этом сообщает WFLA-TV.

Приблизительно 70 куч с прахом обнаружили возле села Серчлайт, которое находится в часе езды от большого города США. В Бюро по управлению земельными ресурсами штата подтвердили, что это кремированные останки людей. Ведомство начало расследование.

В штате Невада не запрещено рассеяние праха на общественных территориях. В то же время в правилах бюро говорится, что делать это можно только в частном порядке. Коммерческое распространение кремированных останков запрещено.

Напомним, в США дайвер обнаружил затонувший Ford вместе с человеческими останками. Машина находилась на глубине около 15 м в реке у Каскейд-Локса.

