Возле большого города обнаружили груды человеческих останков

Недалеко от американского города Лас-Вегас, штат Невада, обнаружили груды человеческих останков.

Об этом сообщает WFLA-TV.

Приблизительно 70 куч с прахом обнаружили возле села Серчлайт, которое находится в часе езды от большого города США. В Бюро по управлению земельными ресурсами штата подтвердили, что это кремированные останки людей. Ведомство начало расследование.

В штате Невада не запрещено рассеяние праха на общественных территориях. В то же время в правилах бюро говорится, что делать это можно только в частном порядке. Коммерческое распространение кремированных останков запрещено.

