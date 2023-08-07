Возле большого порта Турции прогремел мощный взрыв (фото, видео)

Взрыв раздался 7 августа возле крупного турецкого коммерческого порта Дериндже в Мраморном море.

Об этом сообщает CNN Turk.

Взрыв возле порта в турецком Дериндже прогремел в элеваторе в момент загрузки судна с зерном. Этот порт расположен в 95 км к востоку от Стамбула.

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По предварительной информации, есть пострадавшие, ранены четыре человека.

Репортеры сообщают, что взрыв, прогремевший около 14:40, был слышен со всех точек Гельджюка (город и район провинции Коджаэли в Мраморном регионе). На место взрыва отправились много спасательных команд. После взрыва поднялся сильный дым, закрывший небо.

Мэр Дериндже Зеки Акгюль сообщил о взрыве в силосах зерновой компании ТМО. Там сейчас работают бригады чрезвычайных служб. Что касается пострадавших, то, по словам мэра, их состояние не тяжелое: незначительные травмы. Акгюль отметил, что территория с элеваторами расположена близко к порту, но не имеет никакой связи с ним.

Официальной информации о причинах взрыва от турецких властей пока нет. В то же время высказываются предположения, что взрыв мог быть вызван сжатым газом в зернохранилище.

Взрыв возле порта Дериндже в Турции 7 августа/Скриншот

Взрыв возле порта Дериндже в Турции 7 августа/Скриншот

В Турции раздался взрыв возле крупного коммерческого порта

Напомним, 7 августа также стало известно, что на юге Пакистана сошел с рельсов пассажирский поезд: по меньшей мере 30 человек погибли, еще 100 получили ранения. Спасатели пытаются освободить людей из-под обломков.

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