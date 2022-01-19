Возле Британии заметили корабли России, которые Кремль может использовать для нападения на Украину

Возле Британии заметили корабли России, которые Кремль может использовать для нападения на Украину

Один корабль может перевозить до 25 бронетранспортеров.

На юге Великобритании заметили 6 десантных кораблей России, принадлежащих к Балтийскому и Северному флотам Кремля.

Об этом пишет британское издание Mail Online.

Пока официального подтверждения информации, что суда направляются к Черному морю, нет, однако на фоне слухов в информационном пространстве о вероятном вторжении в ближайшие дни – это вероятная версия.

Заметившие корабли:

"Королева";

"Минск";

"Калининград";

"Оленегорский горняк";

"Петр Моргунов";

"Георгий Победоносец".

Российские корабли заметили вблизи Дании в понедельник. Отмечается, что каждый из которых может перевозить до 25 бронетранспортеров.

По последним разведывательным данным Министерства обороны Украины, как пишет британская газета, Россия собрала более 127 000 военнослужащих вдоль границы вместе с морскими войсками.

Британские СМИ пишут, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в американском посольстве в Киеве предупредил, что Россия может напасть на Украину "в очень короткие сроки".

Также источники издания сообщают, что вчера, 18 января, во время новых учений три десятка российских самолетов, в том числе истребители-бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25 и истребители-перехватчики МиГ-31, вылетели из аэродромов Пермской, Красноярской, и Свердловской области.

Беларусь – площадка для военных действий

Кроме этого, по данным западных СМИ, ссылающихся на отчет украинской разведки, Беларусь "следует рассматривать как полноценный театр военных действий, который Россия может использовать для расширения агрессии против Украины". В нем говорится, что Россия разместила вблизи Украины 36 пусковых установок "Искандер" — оружия, способного поражать цели на расстоянии до 700 км, а также ракеты средней дальности.

Вероятный маршрут российских кораблей

Приписывают, что сначала российские суда поплывут в Атлантический океан, из которого затем через Гибралтарский пролив корабли могут свернуть к Средиземному морю. От него через пролив Босфор суда России могут войти в Черное море. В подтверждение этому была опубликована карта.

dailymail.co.uk

По последним данным британской разведки руководители министерства обороны озабочены значительно большим вторжением, что вызывает опасения войны. Высокопоставленный источник в обороне заявил : "Мы твердо убеждены, что Путин предпочитает полное вторжение, а не ограниченное наступление".

Напомним, Великобритания предоставит Украине оборонное вооружение, в том числе легкие противотанковые системы, для защиты в случае нападения России на Украину. Оружие также передают Эстония, речь идет о противотанковом вооружении, ракетах Javelin и 122-миллиметровых гаубицах.

Стоит отметить, что Россия в любой момент может напасть на Украину, сообщили в Белом доме. Там заявили, что из-за действий страны-агрессорки ситуация на украинских границах очень опасна.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оценил военные мощности России и заявил, что Украина противостоит почти миллионной армии РФ.