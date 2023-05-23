Возле Брянска вспыхнул масштабный пожар на заводе, производившем оптику для Миноборны РФ

В Брянской области загорелся склад фирмы, которая имеет отношение к Минобороны России.

В Брянской области 23 мая около 8:28 вспыхнул пожар на складе завода ООО "НПП "Александр" в городе Дятьково. Склад принадлежал или был арендован предприятием "Александр", которое, по открытым источникам, поставляет Минобороны РФ высокоточные оптические изделия.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

На место выехали пять пожарных расчетов. Открытое горение было ликвидировано в 9:13. Потерпевших нет, причина возгорания устанавливается.

По данным источников, в Брянской области после пожара был объявлен общий сбор для российских силовиков.

Напомним, 22 мая добровольцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" начали операцию по "освобождению" России от диктатуры Кремля.

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